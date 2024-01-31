Sandık görevlisi başvurusu 2024 | Sandık görevlisi başvuru şartları neler, nasıl olunur?

Milyonlarca seçmen, 31 Mart 2024 Pazar günü yeni belediye başkanları ve muhtarları belirlemek üzere sandık başına giderek oy verecek. Milyonlarca seçmen, 31 Mart 2024 Pazar günü yeni belediye başkanları ve muhtarları belirlemek üzere sandık başına giderek oy verecek. İşte haberimizin ayrıntıları...

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri sandık görevlisi başvuruları henüz başlamadı. Başvuruların Yüksek Seçim Kurulu (YSK) duyurusu ile başlaması bekleniyor.

Yerel seçimlerde görev alacak sandık görevlilerinin alacağı ücret ise merak konusu oldu. Sandık görevlisi ücretleri memur maaş katsayısına göre hesaplanıyor. Buna göre, sandık kurulu başkanlarına 2.947 TL, sandık memurlarına 2.088 TL, partili üyelere 1.044 TL ve bina sorumlularına 2.936 TL ücret ödenmesi bekleniyor.

NASIL SANDIK GÖREVLİSİ OLUNUR?

İki çeşit sandık görevlisi bulunur. Bunlardan ilki olan sandık kurulu görevlisi, devlet memuru olanlardan Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından belirlenmektedir.

İkincisi ise partilerin sandık görevlisi olacaktır. Seçime girecek olan siyasi partilerin sandık görevlileri için başvurular YSK'ye yapılır.

SANDIK GÖREVLİSİ BAŞVURU ŞARTLARI

Seçimde sandık başında görev almak isteyenler, sandık görevlisi başvuru şartları için seçim kurullarının duyurularını takip etmelidir.

- Sandık görevlisi olmak için genel olarak şu şartlar aranmaktadır:

- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

- 18 yaşını doldurmuş olmak,

- Herhangi bir siyasi parti üyeliğine sahip olmamak

- Herhangi bir suçtan hüküm giymemiş olmak