Saraçhane protestoları: 49 gencin duruşması 24 Ekim'e ertelendi

Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından başlayan eylemlerde gözaltına alınan 49 genç, İstanbul 70’inci Asliye Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıktı.

Diken'den Furkan Karabay'ın haberine göre 49 genç, "Her yer Taksim, her yer direniş", "Bizim gibi üç çocuk daha ister misin", "Hak hukuk adalet" sloganları gerekçe gösterilerek "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa Muhalefet" suçlamasıyla yargılanıyor.

Gençlerden 14’ü "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla tutuklandı. Gençler, duruşmaya kelepçeli olarak cezaevinden getirildiler.

Karabay'ın haberine göre çok sayıda avukat ve gençlerin aileleri de katıldığı için duruşma salonu daha büyük olan 27’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Avukatların tüm talepleri reddedildi

Avukatlar, “Somut olarak hiçbir gencin hangi suçtan yargılandığını bilmiyoruz. ‘Hak, hukuk, adalet’ sloganının kanunsuz sayıldığı bir iddianame söz konusu” dedi ve derhal beraat talep etti. Savcılık, avukatların taleplerinin reddedilmesini istedi.

Hakim, henüz delillerin toplanmamış, iddianameninin kabul edilmiş ve bilirkişi raporunun hazırlanmamış olduğunu söyleyerek tüm taleplerin reddine karar verdi.

Avukatlar, “Hukuksuzluk işliyorsunuz. Savunulacak bir durum yok. İddianamede suç yeri yok, suça dair görüntü yok. Deliller toplanmadı diyorsunuz, deliller toplanmadan nasıl savunma alacaksınız. Deliller toplanamdan savunma yapmayacağız” diyerek karara itiraz etti.

Tartışmaların ardından savunması alınması için kürsüye getirilen genç, “Hakkımdaki deliller kesinleştirilmeden savunma yapmak istemiyorum” dedi.

Avukatlar, reddi hakim talebinde bulundu. Hakim, talep sonrası ara verdi.

"Duruşma salonunu polis değil hakim idare eder"

Aranın ardından salona tekrar kelepçeli şekilde getirilen tutuklu gençler alkışlarla karşılandı.

Karabay'ın haberine göre salondan polis tarafından bazı izleyecilerin çıkarılmasına tepki gösteren CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, “Duruşma salonunu polis değil hakim idare eder” dedi. Suiçmez’i salonda bulunan gençlerin aileleri alkışlarla destekledi.

Savcı, avukatların reddi hakim talebinin reddine karar verilmesini talep etti. Mahkeme, talebin duruşmayı uzatmayı amaçladığı iddiasıyla reddine karar verdi.

Fotoğraf: Diken

Duruşma, 24 Ekim’e ertelendi

Verilen aranın ardından duruşmaya, 15:50’de devam edildi. Sırayla savunması alınan gençler, görüntüleri incelemeden savunma yapmayacaklarını yineledi.

Avukatlar ve gençlerin sözlerinin ardından mahkeme, savunmalar için süre verdi. Mahkeme, valiliğinin yasaklama yazısının ne şekilde tebliğ edildiğine ilişkin evrak da istedi. Duruşma, 24 Ekim 2025’e ertelendi.

İddianamede neler yazıyor?

İstanbul başsavcılığı, Saraçhane protestoları sırasında gözaltına alınıp tutuklanan 49 kişi hakkında iddianame hazırlamıştı.

Savcılık, Saraçhane protestolarında slogan atan gençlerin Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa muhalefet ettiğini savunmuştu.

İddianamede, gençlerin attığı "Her yer Taksim, her yer direniş", "Bizim gibi üç çocuk daha ister misin", "Hak hukuk adalet" sloganları suçlamaya gerekçe gösterilmişti.

Savcılık, 49 kişinin bir yıl altı aydan üç yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etmişti.