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Sarallar operasyonunda 19 tutuklama! Ünlü restoran sahibi de tutuklandı

İstanbul’da organize suç örgütü "Sarallar"a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 31 kişiden 19'u tutuklandı. Tutuklananlar arasında ünlü restoran sahibi Fikret Aydoğdu da bulunuyor.

Haber Merkezi
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Sarallar operasyonunda 19 tutuklama! Ünlü restoran sahibi de tutuklandı
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından elebaşılığını Alaattin İlyas Saral’ın üstlendiği öne sürülen "Sarallar" adlı organize suç örgütüne yönelik geniş kapsamlı bir operasyon gerçekleştirildi. Soruşturma kapsamında 58 şüpheli için gözaltı kararı çıkarılırken, yakalanan 31 zanlıdan 19’u tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Fiko Ocakbaşı'nın sahibi tutuklandı

Operasyon kapsamında ünlü restoran Fiko Ocakbaşı’nın sahibi Fikret Aydoğdu da gözaltına alınarak tutuklandı. Şüpheliler, "silahlı suç örgütü kurmak ve yönetmek", "nitelikli yağma", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "tehdit" gibi suçlamalarla hakim karşısına çıktı.

19 kişi tutuklandı, 12 kişi serbest

Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’nde nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüphelilerden 19'u tutuklanırken, 12 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Firari şüpheliler için ise yakalama kararı çıkarıldı.

Şüphelilerin, "kasten yaralama", "genel güvenliği tehlikeye sokma" gibi 14 farklı suça karıştığı iddia ediliyor. Operasyon sırasında 2 şüphelinin cezaevinde olduğu, 5 kişinin ise yurt dışında bulunduğu tespit edildi.

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