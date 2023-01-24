Schneider Enerji’de grev ertelendi ama işçiler işbaşı yapmadı

ANKARA (EKONOMİ)

Cumhurbaşkanı Kararı ile Birleşik Metal İş Sendikası tarafından Schneider Enerji Endüstrisi Sanayi ve Ticaret A.Ş’de alınan grev kararına erteleme geldi. Grev erteleme kararına rağmen, Birleşik Metal üyesi işçiler işbaşı yapmadı.

Sendika, Schneider enerji Endüstrisi Sanayi ve Ticaret A.Ş’nin Kocaeli Çayırova’daki işyeri için grev kararı almıştı. Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile bu grev 60 gün süreyle ertelendi.

EKONOMİ’ye açıklama yapan Birleşik Metal İş yetkilileri, ortada milli güvenlikle ilgili bir mesele bulunmamasına rağmen grevin bu gerekçeyle ertelenmesinin Anayasaya aykırı olduğunu bildirdiler. Yetkililer daha önce de benzer bir erteleme kararına yönelik Anayasa Mahkemesi’nin Anayasaya aykırılık kararı aldığını ve Birleşik Metal İş’in tazminat kazandığını hatırlattılar.



Sendikadan yapılan yazılı açıklamada ise Green Transfo Energy’de (Schneider Enerji) 23 Ocak Pazartesi günü grev uygulamasının başlatıldığı belirtilerek, ikinci günde de grevin tam katılımla devam ettiği bildirildi.



Açıklamada, toplu iş sözleşmelerinde anlaşma kadar grevin de olası sonuç olduğu belirtilerek, “Grev erteleme kararları Cumhurbaşkanı tarafından artık standart bir uygulama haline getirilmiştir. Sendikamızın işçilerin hak ve çıkarlarını geliştirmek amacıyla başvurduğu grev kararları defalarca ertelenmiştir. Anayasa Mahkemesi bu erteleme kararlarını hukuka aykırı bulmuş, bu konuda iktidarı işçilere tazminat ödemeye mahkûm etmiştir” ifadeleri kullanıldı. Açıklamanın son bölümünde grevin, yasak ile değil, sadece toplu iş sözleşmesinin imzalanmasıyla sona ereceği bildirildi.