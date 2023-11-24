Seçil Erzan davasında Fatih Terim'in ifadesi ortaya çıktı

Arda Turan, Emre Belözoğlu, Fernando Muslera, Volkan Bahçekapılı ve Selçuk İnan’ın da arasında bulunduğu 18 kişiyi toplam 25 milyon 770 bin dolar ve 7 milyon 384 TL dolandırdığı gerekçesiyle 226 yıl hapsi istenen bankacı Seçil Erzan davasında, Fatih Terim'in de ifadesi ortaya çıktı.

Fatih Terim işlerinin yoğunluğundan dolayı bankaya hiç gitmediğini savunurken, dava konusu fonla ile hiçbir ilgisinin olmadığını öne sürdü.

Seçil Erzan'a hiç para vermediğini söyleyen Terim, hadiseden haberi olduğunda ise bankadaki parasını eşi Fulya Terim'in hesabına aktarmak için girişimde bulnuduğunu anlattı.

Banka hesabında bulunduğunu iddia ettiği paranın bir miktarının eşinin hesabına aktarıldığını fakat 3 milyon doların hâlâ kendisine verilmediğini söyleyen Terim, Rüya adlı bankacıdan şikâyetçi olduğunu belirti.

Erzan: Kazandıramayınca dolandırıcı oldum

Savcılık Seçil Erzan’ın ‘nitelikli dolandırıcılık ve özel belgede sahtecilik’ suçlarından 226 yıl hapis cezası istemişti.

İlk duruşmada Erzan, hakkındaki suçlamaları reddetmişti. Erzan savunmasında, "Batmak üzere olan bir geminin kaptanıydım. Dolandırıcı olsaydım bu gemi batardı, ben de kurtulurdum. Çözüm planım ise yatırımları satarak mağdur ettiğim insanlara ödemekti. Planım buydu. Kazandırırken Seçil’dim, kazandıramayınca dolandırıcı oldum" demişti.

Arda Turan 7.5 milyon dolar kaptırdı

Arda Turan ve Emre Belözoğlu ise kandırıldıklarını, birikimlerini kaybettiklerini anlatmıştı.



Turan savcılığa verdiği dilekçede, "En son fonda çok sıkışma var diyerek beni o kadar çok sık aradı ki 33 milyon TL Denizbank’tan kredi çektim. Bunu da elden Erzan’a verdim. Toplamda 13 milyon 900 bin dolar nakit elden para verdim. Kendisi de bana 6 milyon 400 bin dolar geri ödedi ancak kalan parayı ödemedi" ifadelerine yer vermişti.

Kim ne kadar dolandırıldı?

* Arda Turan: 7 milyon 500 bin dolar

* Emre Belözoğlu: 4 milyon 292 bin dolar

* Selçuk İnan: 1 milyon 535 bin dolar

* Nestor Fernando Muslera: 500 bin dolar

* Emrah-Emre Çolak: 3 milyon 212 bin dolar

* Buse Terim Bahçekapılı: 240 bin dolar

* Bülent-İnci Çeviker: 2 milyon 198 bin dolar

* Burhan Taşpolat-Evrim Pınar Güzel: 1 milyon 416 bin dolar ve 1 milyon 500 bin TL

* İsmail İbrahim Çağlar: 2 milyon 910 bin dolar

* Musa Mert Çetin: 75 bin dolar

* Ömer Kahraman: 940 bin dolar ve 5 milyon 884 bin TL

* İbrahim Kocabaldır: 140 bin dolar

* Uğur-Nurettin Gözaçan: 500 bin dolar

* Nuray Şengüller: 312 bin dolar