Seçil Erzan davasında Fatih Terim'in şoförünün ifadesi ortaya çıktı

Kamuoyunda "yüksek karlı gizli fon" adıyla bilinen dolandırıcılık davasında müşteki Fatih Terim'in şoförü Umut Akgöze tanık olarak dinlendi.

İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi'nde celse arası yapılan duruşmaya tutuklu sanık Seçil Erzan, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bulunduğu cezaevinden bağlandı. Duruşmada taraf avukatları da hazır bulundu.

Müşteki Fatih Terim'in şoförü Umut Akgöze, tanık olarak alınan beyanında, Erzan'a kendisi ve Fatih Terim adına para verdiğini söyledi.

"Banka müdürü olduğu için bana da mantıklı geldi"

Kendi parasından Erzan'a 100 bin lira verdiğini, 200-250 bin lira geri aldığını kaydeden Akgöze, "Seçil hanıma danışmıştım. Kendisi bana, 'Ben değerlendirebilirim, anneme de yapmıştım' dedi. Banka müdürü olduğu için bana da mantıklı geldi. Fatih Terim de benim aracılığımla para gönderdi, para benim adıma bankaya yatıyordu, ben çekiyor ve Seçil Erzan'a veriyordum. Benim adıma yatan para da hocamın hesabına benim adıma geçiyordu. Ben sadece getir götür işlerini yapıyordum, sadece banka işi değil bir sürü işini yapıyordum" dedi.

Duruşma savcısının Fatih Terim'in bu paraları bankacılık işlemi adı altında mı yoksa başka işlem olarak mı verdiğini sorması üzerine Akgöze, konuyla ilgili bilgi sahibi olmadığını belirtti.

"Fatih Terim adına Seçil Erzan'a para transferi yaptım"

Terim'in bankaya hiç gitmediğini aktaran Akgöze, "Milli takımdayken bir kez bir banka çalışanının hocaya para teslimatı yaptıklarına şahit olmuştum. Ben de Fatih Terim adına Seçil Erzan'a para transferi yaptım" ifadelerini kullandı.

Söz verilen sanık Erzan, Akgöze'den hiç para almadığını söyleyerek, hakkındaki beyanları kabul etmedi.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tanık Akgöze'nin 1 Eylül 2022 ve 7 Mart 2023 arasındaki HTS baz kayıtlarının Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'ndan istenilmesine hükmetti.

Davanın bir sonraki duruşması 16 Haziran'da yapılacak.

İddianmede ne yazıyor?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Seçil Erzan'ın bir bankanın Levent'teki şubesinde müdür olarak çalıştığı ve müşteki Bülent Çeviker'den kişisel güven ilişkisine dayalı 2 milyon dolar alarak yüksek kar vaadiyle yeniden kendisine iade edeceğini bildirdiği kaydediliyor.

İddianamede, para karşılığında yazılı evrak verildiği ancak müşteki Çeviker'in daha sonra Erzan'a ulaşmaya çalışsa da bunun gerçekleşmediği, durumu bankaya bildirdiği, banka tarafından araştırma yapıldığı, Erzan hakkında suç duyurusunda bulunulduğu ifade ediliyor.

Sanık Erzan'ın bu yöntemle futbolcular, iş insanları ve çeşitli meslek gruplarından müştekilere, yüksek kar getirisi olan güvenilir bir fon bulunduğunu ve kamuoyunda tanınan Fatih Terim ve Hakan Ateş gibi isimlerin bu fona dahil olduğunu söyleyerek, müştekileri bu fona para yatırmaya ikna ettiği anlatılan iddianamede, gerçekte ise böyle bir fonun hiç olmadığının tespit edildiği belirtiliyor.

İddianamede, Erzan'ın, müştekilerin verdiği paralara ilişkin sahte belgeler oluşturduğu, bu belgelere bankanın kaşesini ve ıslak imzasını atıp müştekilere teslim ettiği ve dolandırıcılık kastıyla hareket ettiği ifadeleri yer alıyor.

Ceza istemleri

Sanık Erzan'ın "özel belgede sahtecilik" ve "tacir veya şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri sırasında, kooperatif yöneticilerinin kooperatifin faaliyeti kapsamında nitelikli dolandırıcılık" suçlarından 109 yıldan 358 yıla kadar hapsi isteniyor.

Sanıklar Ali Yörük, Kerem Can, Hüseyin Eligül, Nazlı Can, Atilla Yörük ve Asiye Öztürk'ün de aynı suçlardan 3 ile 98 yıl arasında hapisle cezalandırılması istenen iddianamede, sanık Rüya Sağır'ın ise "nitelikli dolandırıcılık" suçundan 3 yıldan 10 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep ediliyor.

İddianamede, Süleyman Aslan ve Mojtaba Haghani'nin "tefecilik" suçundan ayrı ayrı 2'şer yıldan 6'şar yıla kadar hapis ve 500 günden 5 bin güne kadar adli para cezasına çarptırılması talep edilirken, Nur Erkasap'ın ise "tacir veya şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri sırasında, kooperatif yöneticilerinin kooperatifin faaliyeti kapsamında dolandırıcılık" suçundan 9 yıldan 30 yıla kadar hapisle cezalandırılması öngörülüyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca hazırlanan ve bu dava dosyasıyla birleştirilmesine karar verilen iddianamede ise Hakan Ateş ve Mehmet Aydoğdu'nun 24 müştekiye karşı "nitelikli dolandırıcılık" suçunu işledikleri iddiasıyla 72'şer yıldan 240'ar yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep ediliyor.