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Küçükçekmece'de 6,2'lik depremde 6 katlı binanın kolanları patladı

Silivri merkezli 6,2 büyüklüğündeki depremde Küçükçekmece'de bulunan 6 katlı binanın kolanları hasar aldı. Kolon demirlerin el ile parçalanması ve betonun içinden çıkan midye kabukları görenleri şoke etti.

Haber Merkezi
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Küçükçekmece'de 6,2'lik depremde 6 katlı binanın kolanları patladı
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Marmara Denizi Silivri açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremde Küçükçekmece İnönü Mahallesi'nde bulunan 6 katlı binanın bodrum katındaki deneğin kolanları hasar aldı. Patlayan kolanların içinde yer alan demirlerin el ile parçalanması ve betonun içinden çıkan midye kabukları görenleri hayrete düşürdü.

"Bütün daireler dolu, insanlar endişeli"

Kolon demirlerinin fosil haline geldiğini söyleyen Serhat Çelik, "Yetkililer gelip analiz yaptılar. Henüz bir şey söylemediler. Biz dernek yöneticisiyiz üyelerimizi buraya sokmuyoruz. Burası bodrum kat üst katlarda 14 tane daire var. Buranın tahliye edilmesi lazım. Bütün daireler dolu. İnsanlar endişeli. Demir fosilleşmiş. Beton olayı yok bu toz. Toprak bile böyle değil. İçindeki kolon tamamen gitmiş. Çamaşır teli daha sağlam. Yetkililerin bir an önce müdahale etmesini istiyoruz" dedi.

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