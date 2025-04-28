Dışişleri Bakanlığı'ndan limanların Rum gemilerine açılacağı iddialarına yanıt
İşte emekli maaş zammına dair en güncel tablo Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Rum basınında yer alan, iş insanlarına AB vizesi kolaylığı sağlanması karşılığında limanlarının Rum gemilerine açılacağına dair iddiaları yalanladı.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Rum basınında yer alan iddialar hakkında açıklama yaptı.
Keçeli şu ifadeleri kullandı:
"Rum basınında yer alan, iş insanlarımıza AB vizesi kolaylığı sağlanması karşılığında ülkemiz limanlarının Rum gemilerine açılacağına dair iddialar hayal ürünüdür."
Rum Basınında Yer Alan İddialar Hakkında:— Öncü Keçeli | Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü (@SpoxTR_MFA) April 28, 2025
Rum basınında yer alan, iş insanlarımıza AB vizesi kolaylığı sağlanması karşılığında ülkemiz limanlarının Rum gemilerine açılacağına dair iddialar hayal ürünüdür.