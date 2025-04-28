Yargıtay savcısını darp etmişlerdi: Davada mütalaa verildi

Kadıköy'de, Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Necip Cem İşçimen'e yönelik saldırıya ilişkin haklarında "alenen hakaret", "basit tıbbi müdahaleyle giderilecek şekilde kasten yaralama" ve "mala zarar verme" suçlarından dava açılan 2 sanığın yargılandığı davada mütalaa açıklandı.

Anadolu 88. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, tutuksuz sanık Erol Gök ve sanık avukatları hazır bulundu. Müşteki Necip Cem İşçimen ise Ankara Adliyesi'nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya katıldı.

"Hastayım dememe rağmen vurdular”

Duruşmada beyanda bulunan Necip Cem İşçimen, "mala zarar verme" suçundan zararının karşılandığını ancak şikayetinin devam ettiğini belirtti.

Sanık hakkında "mala zarar verme" suçu yönünden etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanmasına rızasının olduğunu ifade eden İşçimen, kendisinin herhangi bir darp ve etkili eylem girişiminin olmadığını kaydetti.

İşçimen, 2021'de ağır bir Kovid-19 geçirdiğini, kalbinin durduğunu anlatarak, "Tedavim halen devam ediyor. Olay günü tedavi için İstanbul'daydım. Kuvvet kullanma veya şiddet uygulama durumunda değilim. İstanbul'a yabancı olmam sebebiyle onlara geç işareti yaptım ancak bana küfür etti. Bana defalarca vurdu. Hastayım dememe rağmen vurmaya devam etti. Kanında uyuşturucu madde ve antidepresan ilaçları bulunduğu tespit edilmiştir. Sanık savunmalarını kabul etmiyorum. 'Hakaret' ve 'yaralama' suçlarından şikayetim devam etmektedir." dedi.

Savcılık mütalaasını açıkladı

Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, olay günü Kadıköy'de stadyumda maç izledikten sonra Kalamış Caddesi'ndeki otoparktan aracıyla çıkış yapan İşçimen'e turnikede otopark görevlisi tarafından sistem güncellemesi nedeniyle bir süre beklemesi gerektiğinin söylendiğini ifade etti.

Arkadaki aracın şoförü sanık Erol Gök'ün ısrarla kornaya basıp selektör yaptığı kaydedilen mütalaada, bunun üzerine İşçimen'in aracından inerek sanıkların bulunduğu aracın yanına gittiği belirtildi.

Mütalaada, arka koltukta oturan tutuksuz sanık Tayfun Tahsin İlgün'ün İşçimen'e hakaret ederek eliyle vurduğu, İşçimen'in ise İlgün'ün elini tutarak vurmasını engellemeye çalıştığı anlatıldı.

Bu sırada diğer sanık Gök'ün araçtan inerek İşçimen'in yüzüne yumruk atıp yere düşürdüğü aktarılan mütalaada, vurmanın etkisiyle İşçimen'in gözlüğünün kırıldığı, Gök'ün İşçimen yerdeyken de defalarca yumruk attığı ve üçüncü kişilerin araya girmesiyle olayın son bulduğu belirtildi.

Mütalaada, İşçimen'in Adli Tıp Kurumu raporuna göre, basit tıbbi müdahaleyle giderilebilecek şekilde yaralandığı kaydedildi.

Hapis cezası istendi

Sanık Erol Gök'ün "hakaret" ve "kasten yaralama" ile etkin pişmanlık hükümleri uygulanarak "mala zarar verme" suçundan toplam 10 ay 15 günden 4 yıl 10 aya kadar hapis cezasına çarptırılması istenen mütalaada, sanık Tayfun Tahsin İlgün'ün ise "hakaret" ve "kasten yaralama" suçlarından 7 ay 15 günden 3 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Mahkeme duruşmayı, sanıklar ve avukatlarının mütalaaya karşı savunmalarını hazırlamaları için ertelendi.

Ne olmuştu?

Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Necip Cem İşçimen, 31 Ağustos 2024'te Feneryolu Mahallesi'ndeki otoparktan çıktığı sırada 2 kişinin saldırısına uğramıştı. Aracın plaka bilgisinden kimlikleri tespit edilen Erol Gök ve Tayfun Tahsin İlgün, başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanmış, bir süre sonra tahliye edilmişti.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Erol Gök'ün "alenen hakaret" suçundan 3 ay 15 günden 2 yıl 4 aya, "basit tıbbi müdahale ile giderilecek şekilde kasten yaralama" suçundan 4 aydan 1 yıla, "mala zarar verme" suçundan ise 4 aydan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

Diğer sanık Tayfun Tahsin İlgün hakkında ise "alenen hakaret" suçundan 3 ay 15 günden 2 yıl 4 aya, "basit tıbbi müdahale ile giderilecek şekilde kasten yaralama" suçundan da 4 aydan 1 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.