Seçimde 1 metrelik oy pusulası! Hangi parti kaçıncı sırada?

14 Mayıs'ta yapılacak 28. Dönem Milletvekili ve Cumhurbaşkanı Seçiminde kulanılacak oy pusulasına Yüksek Seçim Kurulu (YSK) son şekilini verdi.

En çok merak edilen konular arasında yer alan oy pusulasında hangi ittifak birinci sırada? Pusulalarının boyutu ne kadar? Pusulada hangi parti birinci sırada?

AK Parti Seçim Kurulu Temsilcisi Recep Özel, "14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak 28. Dönem Milletvekili Seçimi'nde kullanılacak oy pusulasının onayı YSK tarafından yapılmıştır. Yurt dışındaki seçimlerde kullanılacak oy pusulalarının basımına başlanmış olup, oy pusulasının boyutu bir metre. Hayırlı olsun." ifadesini kullandı.

Pusulada sıralama şöyle:

1. sırada Millet Partisi,

2. sırada Hak ve Özgürlükler Partisi,

3. sırada Türkiye Komünist Partisi,

Türkiye Komünist Hareketi ve Sol Parti'den oluşan "Sosyalist Güç Birliği İttifakı" yer alıyor.

4. sırada Genç Parti,

5. sırada Memleket Partisi,

6. sırada BBP, AK Parti, Yeniden Refah Partisi ve MHP'den oluşan "Cumhur İttifakı",

7. sırada Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi ile Türkiye İşçi Partisi'nden oluşan "Emek ve Özgürlük İttifakı",

8. sırada Adalet Birlik Partisi,

9. sırada Anavatan Partisi,

10. sırada Yenilik Partisi,

11. sırada Halkın Kurtuluş Partisi,

12. sırada Milli Yol Partisi,

13. sırada Vatan Partisi,

14. sırada Güç Birliği Partisi,

15. sırada ise CHP ve İYİ Parti'den oluşan "Millet İttifakı",

16. sırada Adalet Partisi ve Zafer Partisi'nden oluşan "Ata İttifakı" yer alıyor.