Seçimde hangi parti kaç büyükşehir kazandı

34 siyasi partinin yarıştığı ve 48 milyon 256 bin 117 seçmenin 207 bin 848 sandıkta oy kullanılan seçimde Türkiye, 5 yıl görev yapacak yerel yöneticilerini seçti.

Seçime katılım oranı yüzde 78,11

Kayıtlı 61 milyon 441 bin 882 seçmenin bulunduğu seçimlere katılım oranı, büyükşehir belediye başkanlığında yüzde 78,11, belediye başkanlığında yüzde 78,7, belediye meclisinde yüzde 78,5, il genel meclisinde ise yüzde 80,7 oldu.

AK Parti 12 büyükşehir belediyesi, 12 il belediyesi, 356 ilçe belediyesi ve 125 belde belediyesi olmak üzere toplam 505 belediye kazanırken, CHP 14 büyükşehir belediyesi, 21 il belediyesi, 337 ilçe belediyesi ve 49 belde belediyesi olmak üzere toplam 421 belediye elde etti.

MHP 8 il belediyesi, 122 ilçe belediyesi, 56 belde belediyesi olmak üzere toplam 186 belediye, DEM Parti 3 büyükşehir belediyesi, 7 il belediyesi, 65 ilçe belediyesi, 7 belde belediyesi olmak üzere 82 belediye, Yeniden Refah Partisi 1 büyükşehir belediyesi, 1 il belediyesi, 39 ilçe belediyesi, 19 belde belediyesi olmak üzere 60 belediye kazandı.

İYİ Parti 1 il belediyesi, 24 ilçe belediyesi, 4 belde belediyesi olmak üzere 29, Büyük Birlik Partisi ise 1 il belediyesi, 14 ilçe belediyesi, 6 belde belediyesi olmak üzere 21 belediyenin sahibi oldu.

Diğer partilerin sahibi olduğu belediye sayıları şöyle sıralandı:

Demokrat Parti 2 ilçe, 2 belde.

Saadet Partisi 1 ilçe, 2 belde.

TİP 1 ilçe, 1 belde.

DSP 1 ilçe, 1 belde.

DEVA Partisi ve Sol Parti 1'er ilçe.

Memleket Partisi 1 belde.

Seçime bağımsız giren adaylardan 9'u ilçe belediye başkanlığı, 1'i ise belde belediye başkanlığını kazandı.