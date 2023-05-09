Seçmen Bilgi Kağıdı olmadan oy kullanılır mı? Oy kullanılacak belgeler hangisi?

Seçmen Bilgi Kağıtları, muhtarlıklardan alınan ve seçmenin hangi sandıkta oy kullanacağını bildiren belgedir.

14 Mayıs seçimlerinde seçmenler, sandık başında oy kullanmaya giderken Seçmen Bilgi Kağıtlarının gerekli olup olmadığını sorguluyor. Seçmen Bilgi Kağıtları oy kullanırken görevlelere ibraz edilecek mi? Seçmen Bilgi Kağıtları zorunlu mu?

Oy kullanmaya gidecek vatandaşların yanında mutlaka T.C Kimlik numarası bulunan bir kemlek götürmesi gerekiyor. Seçmenin nerede oy kullanacağını gösteren seçmen bilgi kâğıdının getirilmesi zorunlu değil.

Seçmen bilgi kâğıdı ile gelmeyen seçmen oyunu nerede, hangi sandıkta kullanacağını e-Devlet, YSK’nın internet sitesi, mobil uygulaması ya da çağrı merkezinden öğrenip oy kullanabilecek.

Oy kullanırken şu belgelerden birini yanımızda bulundurmmız gerekiyor;

Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası taşıyan resimli ve resmi nitelikteki kimlik oy kullanmada yeterlidir.

Bu belgeler şunlardır:

Nüfus cüzdanı,

Resmi dairelerce verilen soğuk damgalı kimlik kartı,

Pasaport,

Evlenme cüzdanı,

Askerlik belgesi,

Sürücü belgesi,

Hâkim ve savcılar ile yüksek yargı organı mensuplarına verilen mesleki kimlik kartı,

Avukat, noter ve askeri kimlik kartı gibi, “kimliğini tereddütsüz ortaya koyan” resimli, resmi nitelikteki belgeler.