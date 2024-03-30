Seçmen kaydı sorgulama nasıl yapılır? (Hangi sandıkta, nerede oy kullanacağım?)

Siyasi partiler ve bağımsız adaylar da 20 Şubat'ta il ve ilçe seçim kurullarına adaylık listelerini teslim etti. Seçime katılacak siyasi partilerin birleşik oy pusulasındaki yerleri de 27 Ocak'ta YSK Başkanlığı'nda yapılan kura çekimiyle belirlendi.

Takvim kapsamında, vatandaşların nerede oy kullanacağını gösteren seçmen bilgi kağıtlarının döküm ve dağıtımına başlandı. Seçmen bilgi kağıtlarının seçmenlere dağıtımı, 24 Mart Pazar günü tamamlandı. Seçmen kağıtları ellerine ulaşmayan vatandaşlar ise hangi sandıkta ve nerede oy kullanacaklarını e-devlet üzerinden öğrenebiliyor.

Seçmen kaydı sorgulama nasıl yapılır?

Bilgi kağıdı yanında bulunmayan seçmen de oy kullanabiliyor. Seçmenler, nerede ve hangi sandıkta oy kullanacağını YSK'nin internet sitesinden, e-Devlet'ten, YSK'nin Seçmen Sorgulama Mobil Uygulaması'ndan veya 444 9 975 numaralı YSK Çağrı Merkezi'nden kontrol edebiliyorlar.

* YSK üzerinden sorgulamak için tıklayın

* e-Devlet üzerinden sorgulamak için tıklayın