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Sedat Bozkurt: Bahçeli'nin sürekli yatmasını gerektiren bir tedavi süreci var

Gazeteci Sedat Bozkurt, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin sağlık durumuyla ilgili dikkat çeken bilgiler paylaştı. Bozkurt, Bahçeli’nin ciddi bir operasyon geçirdiğini ifade ederek, "Şu anda sürekli yatması ya da hareket etmemesi gereken bir tedavi sürecinde" olduğunu belirtti.

Haber Merkezi
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Sedat Bozkurt: Bahçeli'nin sürekli yatmasını gerektiren bir tedavi süreci var
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Kısa Dalga'daki köşesinde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin sağlık durumuna değinen gazeteci Sedat Bozkurt, “Devlet Bahçeli’nin sağlık durumu, devletin en gizli bilgileri arasında yer almayı sürdürüyor” diye yazdı.

"Yanına tek bir kişi girebiliyor"

Bahçeli’nin geçirdiği operasyonun oldukça ciddi olduğunu vurgulayan Bozkurt, şunları söyledi:

“Bahçeli, çok erken ayağa kalkmaya çalıştı ve bu durum başka bir soruna yol açtı. Şimdi ise tedavi süreci, onun sürekli yatmasını ya da hareket etmemesini gerektiriyor. Bu yüzden hiçbir fotoğrafını göremiyoruz. Yanına yalnızca Özel Kalem Müdürü Murat Çeliker girebiliyor. Genel Başkan yardımcıları dahi yanına alınmıyor; onlarla ve diğer herkesle sadece telefon üzerinden iletişim kuruyor.”

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