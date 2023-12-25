Selahattin Demirtaş: Toprağa verilen 12 asker benim kardeşimdir

HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Kobane gösterileri kapsamında Ankara'da yargılandığı davada, Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile 7 yılı aşkın süredir tutuklu bulunduğu Edirne Cezaevi'den bağlanarak ifade verdi.

Demirtaş, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde PKK'nın saldırısı sonucu 12 askerin kayıp verilmesiyle ilgili olarak, "Bizim içimiz yanıyor. Ben defalarca söyledim. Dün toprağa verilen 12 asker benim kardeşimdir. Bu ülkenin yoksul halkının evlatlarıdır. Keşke barışı sağlayabilseydik, onlar yaşayabilselerdi." dedi.

"Türk’üyle, Kürt’üyle bugün Türkiye toplumu barış için sesini yükseltmelidir"

Silahların tümden devre dışı kalması gerektiği ve bunun da yolunun siyaset olduğunu vurgulayan Demirtaş, şunları kaydetti:

"Bakın bugün ülkenin evlatları çatışmalarda hayatını kaybediyor. Bu ölümleri durduramadığımız için biz kahroluyoruz. Fakat iktidar, devler el ele verip bizim gibi barış isteyenleri hapse atıp savaş politikalarından medet umuyor. Bu tam bir ikiyüzlülüktür. Acıları ortaklaştırmak yerine bugün timsah gözyaşı döken iki yüzlülerdir. Bu savaş artık bitmelidir, silahlar tümden devre dışı kalmalıdır. Bunun da yolu siyaseti öne çıkarmaktır."