Selahattin Demirtaş’ın babası Tahir Demirtaş hayatını kaybetti
Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın babası Tahir Demirtaş yaşamını yitirdi. Geçen yıl kalp krizi geçiren Tahir Demirtaş, bir süredir yoğun bakımda tedavi görüyordu.
Yaklaşık 7 yıldır Edirne F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın babası Tahir Demirtaş’ın hayatını kaybetti
Tahir Demirtaş, geçen yıl kalp krizi geçirerek Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alınmıştı. Bir süredir tedavi gören ve yoğun bakımda olan Demirtaş’ın sabah saatlerinde yaşamını yitirdiği öğrenildi.
Selahattin Demirtaş geçen yıl babasının hastalığı nedeniyle yoğun güvenlik önlemleri altında Diyarbakır’a getirilmişti. Demirtaş, yoğun bakım odasında babası ile görüştürüldükten sonra Edirne’ye götürülmüştü.