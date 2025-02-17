Selçuk Üniversitesi'nde silahlı saldırı: Dekan yardımcısı vuruldu

Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesinde dekan yardımcısına silahlı saldırı düzenlendi.

Konya'da öğretim görevlisini vuran bir kişi daha sonra kendisini yaraladı.

Olay, Konya'nın merkez Selçuklu İlçesindeki Selçuk Üniversitesi Kampüsü içinde yer alan Sağlık Bilimleri Fakültesinde yaşandı.

Ekipler olay yerine sevk edildi

Bir kişi, öğretim görevlilerinden birini silahla vurduktan sonra kendini yaraladı.

Edinilen bilgiye göre, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcı Dr. Öğretim Üyesi Müjdat Yeşildal, Bestami Serdar E. isimli öğrenci tarafından tabancayla vuruldu.

İhbarla adrese çok sayıda ekip sevk edildi.

Kısa sürede polis ekipleri adrese gelirken, yaralı öğretim üyesi güvenlik aracıyla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine götürüldü. Ekiplerin olay yerindeki incelemeleri sürüyor. Hem öğrencinin hem de dekan yardımcısının tedavisi sürüyor. Öğrencinin yüksek lisans öğrencisi olduğu belirtiliyor.