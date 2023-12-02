Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra hakkında soruşturma

Sosyal medya fenomeni Dilan Polat ile eşi Engin Polat'ın tutuklanmasının ardından bazı sosyal medya fenomenleri hakkında soruşturmalar yürütülmeye devam ediyor.

Bu çerçevede İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci ile eski eşi Gökhan Çıra hakkında soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Selin Ciğerci kimdir?

Selin Ciğerci, 1984 yılında İstanbul'da doğdu. Babası Konyalı, annesi Kastamonuludur.

2014 yılında Wipe Out adlı programın 4. sezonuna katılmıştır. 2017'de pop müzik kariyerine başlamıştır.

28 Ekim 2019'da futbolcu Gökhan Çıra ile evlendi. Nikah şahitliğini yakın arkadaşı olan Demet Akalın yaptı. 10 Eylül 2021 tarihinde Gökhan Çıra ile aralarında çeşitli fikir ayrılıkları olduğu gerekçesiyle anlaşmalı olarak boşanmıştır.

5 Ocak 2022'de çıkan haberlerde Selin Ciğerci ile Gökhan Çıra'nın barıştığı bildirildi. Çift, yeniden 16 Mayıs 2022 tarihinde evlendi. Aynı yılda çift, yeniden boşandı.

Kendine ait "Selin Beauty" adında bir kozmetik ürün markası bulunmaktadır.