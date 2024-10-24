Terör örgütü elebaşı Öcalan'la 43 ay sonra ilk görüşme gerçekleşti

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 22 Ekim'de partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada "Bugün kitabın ortasından hiçbir yoruma ihtiyaç bırakmayacak nitelikte konuşacağım" diyerek PKK terör örgütü elebaşı Öcalan'la ilgili yaptığı çağrı gündemdeki yerini koruyor. Hürriyet Gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, bugün köşesinde terör örgütü elebaşı Öcalan'la 43 ay sonra ilk görüşmenin gerçekleştiğini yazdı.

Selvi, Öcalan'ın yeğeni DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan'ın dün İmralı'ya giderek Abdullah Öcalan'la görüştüğünü aktardı.

En son Öcalan'ın kardeşi Mehmet Öcalan, 12 Ağustos 2019 tarihinde İmralı'ya giderek terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'la görüşmüştü.

Ömer Öcalan, 14 Ağustos 2024 tarihinde Adalet Bakanlığı'na başvuruda bulunarak Abdullah Öcalan ile görüşme talebinde bulunmuştu. Selvi'nin aktardığına göre Ömer Öcalan, dün hazırlanan bir feribotla İmralı Adası'na geçerek Abdullah Öcalan'la görüştü.

Bu gelişmeler yaşanırken 22 Ekim tarihinde Adalet Bakanlığı tarafından Ömer Öcalan'a, İmralı'ya gitme başvurusunun kabul edildiği bilgisinin iletildiğini söyleyen Selvi, yazısında şu bilgileri verdi:

"Adanın şartları nedeniyle Ömer Öcalan'ın, çarşamba günü Bursa'nın Mudanya ilçesindeki askeri iskelede hazır bulunması istendi. Ömer Öcalan dün sabah saatlerinde Mudanya İskelesi'ne yanaşan bir feribotla alınarak İmralı'ya götürüldü. Ömer Öcalan ile Abdullah Öcalan'ın görüşmesinin saat 11.00'de başladığı ve öğleden sonraya kadar devam ettiği ifade edildi. 43 ay sonra gerçekleşen bu görüşmede Öcalan'ın hangi mesajları verdiği merak konusu oldu.

Abdullah Öcalan'ın, Ömer Öcalan'la yaptığı görüşmede tecrit koşulları ortadan kaldırıldığı ve haberleşme imkânı sağlandığı taktirde silahların bırakılması konusunda bir rol oynayabileceği mesajını verdiği söyleniyor. Öcalan'ın 'Tarihi sorumluluğumu yerine getirmeye hazırım. Örgüte silah bırakma çağrısı yapacağım' dediği ifade ediliyor."

Ömer Öcalan sosyal medyadan duyurdu, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın mesajını paylaştı

HDP Milletvekili Ömer Öcalan, 14 Ağustos 2024 tarihinde Adalet Bakanlığı'na başvuruda bulunarak amcası Abdullah Öcalan ile görüşme talebinde bulunmuştu. Ömer Öcalan, X hesabından yaptığı paylaşım ile dün İmralı Adası’na giderek terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan ile yüz yüze bir görüşme gerçekleştirdiğini duyurdu.

Ömer Öcalan, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"23 Ekim tarihinde İmralı Ada Hapishanesi’de Sayın Öcalan ile görüşme gerçekleştirdim. Bu ziyaret aile görüşmesi kapsamında gerçekleşti. Sayın Öcalan görüşmede genel siyasi gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulunarak kamuoyuna şu mesajın iletilmesini istedi: Tecrit devam ediyor. Koşullar oluşursa bu süreci çatışma ve şiddet zemininden hukuki ve siyasi zemine çekecek teorik ve pratik güce sahibim. Sağlığı iyiydi ve herkese çok selamı vardı."