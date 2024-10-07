Semih Çelik bu kültüre mi uydu? ‘Incel nedir, şiddetle bağlantıları ne?

Türkiye, günlerdir Fatih’te yaşanan olayı konuşuyor. 19 yaşındaki Semih Çelik iki kız arkadaşını canice katlederken, olayın perde arkası araştırılmaya devam ediyor.

Farklı inançlara ve görüşe sahip olduğu aktarılan Çelik’in, Incel kültürü ile bağlantısı da gündeme geldi. Peki Incel kültürü nedir, neyi anlatıyor ve şiddetle bağlantısı neler?

INCEL KÜLTÜRÜ NEDİR?

Incel kavramı o dönemde, "kadın ya da erkek, yalnız ve hiç cinsel ilişkiye girmemiş veya uzun süredir ilişkisi olmayanları" tarif ediyordu. Geçtiğmiz 30 yıla yakın sürede incel kültürü, günümüzde kadına nefretle özdeşleşen bir topluluğa dönüştü.

2014-2018’deki katliamı akıllara getirdi

Inceller, 2014 ve ardından 2018 yıllarında Kuzey Amerika'da incel kültürüyle bağlantılı olduğu tespit edilen iki genç erkeğin toplu katliamlarıyla popüler kültürde mercek atına alınmaya başlandı.

BBC’nin derlediği habere göre AB’nin 2017-2020 verilerini kullanan 2021 tarihli raporunda kıtada, çevrimiçi incel topluluklarının en fazla üyeye sahip olduğu ülke Almanya, İngiltere, İsveç ve İtalya olarak sıralanıyordu.

Öte yandan İngiltere'de 2021'de beş kişinin cinayetiyle gündeme gelen Jake Davison adlı genç adam da yine çevrimiçi incel topluluklarıyla bağlantılı bir isimdi. Yaşanan olayların ardından Ülkenin Dijital Nefretle Mücadele Merkezi (CCDH) 2022'de incel forumlarında her 29 dakikada bir tecavüzle ilgili paylaşım yapıldığı uyarısında bulunmuştu. Buna göre incellerin "şeytanlaştırılmaktan" ziyade akıl sağlığı desteğine ihtiyaçları var.

INCEL NEDİR, KADINLARLA İLGİLİ GÖRÜŞÜ NE?

Son yıllarda incel (involuntary celibate) ideolojisi, kadınlara karşı düşmanca inanışlar besleyen ve bazı canice saldırılarla ilişkilendirilen bir fenomen haline geldi. Öyle ki İnceller, son 10 yılda, en az 100 kadının öldürülmesi ya da yaralanmasıyla bağlantılı olarak kaydedildi.

Söz konusu ideoloji, Reddit, Facebook ve diğer platformlarda kurulan topluluklarla daha da yaygın hale geldi. Ancak, teknoloji şirketlerinin bu toplulukları kapatmaya yönelik aldığı önlemler tam olarak sonuç vermemeye devam ediyor. İncellerin etkisi ve kadınlara yönelik tehditleri, toplumda ciddi endişelere yol açarken, bu tür görüşler giderek yaygın hale geliyor.



İngiltere'de Dijital Nefretle Mücadele Merkezi (CCDH) 2022'de 17 bin üyesi ve aylık 2,6 milyon kez ziyaret edilen bir incel forumundaki bir milyondan fazla paylaşımı yapay zeka kullanarak taradı. Çalışma, paylaşımlarda her 29 dakikada bir tecavüzden bahsedildiğini buldu.

Bunun yanında incellerin toplu katliamlardan bahseden paylaşımlarının sayısının bir yılda yüzde 59 arttığı tespit edildi.