Serhat Akın silahlı saldırıya uğradı, uzmanı yorumladı: ‘Escobar’ tekniğiyle vurdular

Fenerbahçeli eski milli futbolcu ve spor yorumcusu Serhat Akın, Beykoz Kavacık Mahallesi’nde önceki gece saatlerinde yorumcu arkadaşı Berkay Tokgöz ile gerçekleştirdiği programın ardından dışarı çıktığı sırada kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısına uğradı.

Yüzünü kaskla sakladı

Otomobile binmek üzereyken motosikletten inip koşarak gelen kasklı bir kişi tarafından tek el ateşle sağ ayağından vurulan Serhat Akın, saldırıdan kurtulmak için arabanın arkasına saklandı.

Saldırıyı gerçekleştiren şüpheli ise kendisini motosiklette bekleyen diğer şüpheli ile olay yerinden hızla kaçtı. Polisin şüpheli iki şahsı yakalama çalışmaları sürüyor. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan Akın dün ameliyata alındı.

Mafyatik ve ihaleli saldırı

Cinayet Büro’dan emekli polis Savaş Kurtbaba, Serhat Akın’a yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırı olayını Hürriyet Gazetesi'ne değerlendirdi. Saldırı olayının bir sinyal olduğunu ve organize suç örgütlerine ihale edilmiş olabileceğini belirten Kurtbaba, şunları söyledi:

“Sinyal veriyorlar, ‘Sus artık konuşma, bir dahakine kafana sıkarız’ anlamı taşıyor. Motorculara bunları ihale ediyorlar, Barış Boyun çetesi, Daltonlar, Red Kitler, en son Casper'lar türedi. Mafyatik saldırı diyebiliriz, ihaleli iş bu.

Motosikletli çeteler türedi

Organize suç çetelerinin saldırıları son zamanlarda artmaya başladı. Bu iş çetelere ihale edilmiş, müdahale edilmedikçe bu çeteler artacak. Polisi şehit edenin de bunlara motor çaldığı tespit edilmişti, sosyal medyadan polise de savaş açtılar. Polise savaş açtıysan, emniyet de savaşı görür. Böyle yeni bir jenerasyon doğdu, bütün emniyet teşkilatı bunlarla uğraşmalı.

‘Racon kurşunu’ sıkmışlar, bu saldırı ‘Escobar tekniği’ dir

Bu kurşun ‘racon’ anlamını taşıyor. Serhat ünlü olunca dikkat çekiyor ama bugün ayağına, yarın kafasına da sıkabilirler. Bu saldırı ‘Escobar tekniği’ dir, ülkemize Kolombiya’dan geldi. Bu çetelerde çökme olayı da var, insanlara da çöküyorlar. Emniyet teşkilatı tüm birimleriyle bunların sonunu getirmeli.”

Serhat Akın fotoğrafını paylaştı

Serhat Akın saldırıda sağ ayağından vurulup yere düştü. Motosikletli saldırganların olay yerinden kaçmasının ardından da vurulan ayağının fotoğrafını çekerek sosyal medya hesabından paylaşım yaptı ve “Program çıkışı ayağıma sıktılar, son sözümüz Fenerbahçe” notunu düştü.

Olay da bu paylaşımla öğrenildi. Serhat Akın daha önce konuk olduğu bir yayında tehdit edildiğini söylemişti.

Saldırı anının görüntüleri ortaya çıktı: Koşarak ateş ediyor

Kamera görüntülerinde Kavacık’ta programdan çıkan Serhat Akın’ı yolun karşısında bekleyen bir motosiklette kasklı iki kişi görünüyor. Biri koşarak karşıya geçip Akın’a kurşun sıkıyor.

Serhat Akın yere yığılıyor

Serhat Akın ayağından vurulup yere yığılıyor. Saldırgan ise motosikletin arkasına atlayıp hızla uzaklaşıyor.