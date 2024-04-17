Şevval ayı orucu kaç gün, nasıl tutulur? Şevval ayı orucu fazileti ve sevabı nedir?

Şevval Ayı orucu niyeti nasıl edilir?

Tıpkı ramazan orucu gibi sevabı büyük olan şevval orucu, niyet edildikten sonra başlar. Şevval orucunu tutmak isteyenler, içinden geldiği gibi oruç tutmak için niyet edebilir. Allah için, Allah rızası adına niyet ettikten sonra içinizden geçen hayırlı duaları okuyarak niyet edebilirsiniz.

Şevval ayı orucu nasıl tutulur diyenler öncelikle niyet etmeyi unutmamalıdır. Eğer ramazan ayında tutamadığınız oruçların kazasını şevval ayında tutacaksanız; bunu niyetinizde belirtmelisiniz. Din görevlilerine gelen sorulardan biri de şevval ayında tutulan oruç kazaya sayılır mı oluyor.

Ramazan orucunu tutamayanlar, Ramazan Bayramı ile başlayan şevval ayında kaza orucunu tutabilir. Niyet ederken: “Niyet ettim Allah rızası için bugün şevval orucu tutmaya.” denilebilir. Kaza orucunun niyetinde mutlaka kaza orucu olduğunu dile getirmelisiniz.



Şevval ayı orucu kaç gün, nasıl tutulur?



Şevval ayı içerisinde 6 gün oruç tutulur. Şevval ayı orucu, tıpkı mübarek ramazan ayında tutulması farz olan oruç kadar faziletlidir ve sevabı büyüktür.



Şevval orucu, halk arasında 'Altı gün oruçları' olarak da bilinir. Şevval orucu peş peşe 6 gün boyunca tutulabilir. Yahut Şevval ayı boyunca tamamlanacak şekilde farklı günlerde de aralıklı olarak da tutulabilir.

Şevval ayı orucu fazileti ve sevabı nedir?

Şevval ayında tutulan şevval orucunun kazandıracağı sevap neredeyse 1 sene içinde yapılan iyiliklerle eştir. Bu orucun fazileti büyüktür. Şevval orucu ve ayı hakkında hadis ve ayetler, bu ayın ne kadar bereketli ve hayırlı olduğunu tekrar kanıtlar. Bu orucu tutanların işlediği sevap, onun için büyük bir erdemdir.

“Ramazandan sonra şevval ayında da 6 gün oruç tutan, anasından doğduğu günkü gibi günahsız olur.”

Hadîs-i şerîf-Taberânî

“Ramazan orucuyla şevvalde de 6 gün oruç tutan, bir yıl oruç tutmuş sayılır.” İbni Mace

“Ramazan ayı orucu on aya, ramazandan sonra tutulan 6 gün oruç da iki aya mukabil olur ki, böylece bir yıl oruç tutma sevabına kavuşulur.” İbni Huzeyme

“Ramazân-ı şerîf ayında oruç tutup, ardından Şevvâl ayından da altı gün daha oruç tutan, bir yıl oruç tutmuş gibi olur.” Hadîs-i şerîf-Müslim

“Ramazân-ı şerîf ayında orucunu tutup, ardından Şevvâl ayında altı gün daha oruç tutan, günâhlardan, anadan doğduğu gün gibi sıyrılır, kurtulur.” Hadîs-i şerîf-Taberânî

Şevval ayında tutulan orucun manevi kazancı çok büyüktür. Şevval sözlükte yükselmek ve kaldırmak anlamlarını taşır. Bu orucu tutan kişiler, tıpkı diğer oruçlarda yaşandığı gibi manevi doygunluğa erecektir. İslam dini açısından oldukça önemli olan bu ay, ibadetlerin huzurla ve istekle yapılacağı dönemlerden biridir.

Şevval ayının önemli olmasında etken olan bazı olaylar yaşanmıştır çok eski dönemlerde. Bu olayları hatırlatacak olursak; Benî Kaynukā‘ Gazvesi (2/624), Uhud Gazvesi (3/625), Huneyn Gazvesi (8/630), Tâif Gazvesi (8/630), bir rivayete göre Hz. Peygamber’in oğlu İbrâhim’in vefatı (10/632). akıllara gelmektedir. Dini kaynaklar Şevval ayının önemini bu olaylarla hatırlatır.