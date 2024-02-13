Seyhan Belediye Başkanı CHP'den istifa etti

CHP PM'de adayların açıklanması sonrasında partide istifalar arka arkaya geliyor. Seyhan'dan Oya Tekin'in aday gösterilmesinden sonra mevcut Belediye Başkanı Akif Kemal Akay istifa etti.

CHP'nin tekrar aday göstermediği Artvin Belediye Başkanı Demirhan Elçin ile Adana Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin partiden istifa etmişti.

Sosyal medya hesabından açıklama yayınlayan Akay, "Emeğe değer veren, hemen her alanda üretim yapan, ürettiğini ve diğer kaynakları en verimli şekilde kullanan, muhtaçlara yaptığı paylaşımlarda hiçbir şekilde kimlik ayrımı yapmayan, başarısı tüm kamuoyu tarafından kabul edilen bir başkana tahammül edemeyen; tek amaçları kamusal kaynakları yağmalamak olan yöneticilerin ahlak dışı yollarla işgal ettiği, 55 yıl hemen her alanında onurla ve gururla hizmet verdiğim Cumhuriyet Halk Partisi’nden istifa ediyorum. Seyhan’a ve Adana’ya, layık olduğu hizmetlere devam edeceğimi bir atasözünü anımsatarak tüm hemşehrilerime saygı ile duyuruyorum. 'İstendiğin yere erinme, istenmediğin yere görünme!'" ifadelerini kullandı.

Emeğe değer veren, hemen her alanda üretim yapan, ürettiğini ve diğer kaynakları en verimli şekilde kullanan, muhtaçlara yaptığı paylaşımlarda hiçbir şekilde kimlik ayrımı yapmayan, başarısı tüm kamuoyu tarafından kabul edilen bir başkana tahammül edemeyen; tek amaçları kamusal… pic.twitter.com/EAKeh5IVIl — Akif Kemal AKAY (@akifakay01) February 13, 2024

Gürsel Tekin de istifa etmişti

Sabah saatlerinde İstanbul Kadıköy için adı geçen Gürsel Tekin de istifa ettiğini duyurmuştu.

CHP Eski Genel Sekreteri ve İstanbul Eski Milletvekili Gürsel Tekin, bugün sosyal medyadan yaptığı paylaşımla CHP'den istifa ettiğini duyurmuştu.

Çukurova Belediye Başkanı ve Artvin Belediye Başkanı da istifa etti

Adana'nın Çukurova İlçe Belediye Başkanı Soner Çetin ve partinin yeniden aday göstermediği Artvin Belediye Başkanı Demirhan Elçin partisinden istifa etmişti.