SGK 4A, 4B ve 4C nedir? 4A, 4B, 4C kimleri kapsar?

Emekli olan vatandaşlar, SGK' dan emekli aylığı alacakları günü araştırmaktadır. Vatandaşlar, emeklilik yaşı hesaplama yöntemleri hakkında bilgi almak istiyorlar. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafında çalışma grubunda bulundukları 4A, 4B ve 4C emekli maaşı gibi gruplardan maaş sorgulama işlemlerini gerçekleştirmektedirler.

SGK 4A, 4B ve 4C nedir? Bu konuya ayrıntılı değineceğiz. 4A, 4B, 4C kimleri kapsar? İşte tüm detaylar…

Ülkemizdeki milyonlarca çalışan vatandaşlar emekli olma hayali kurmaktadır. Emekli olma günlerini sayan, aktif olarak çalışmakta olan vatandaşların sosyal güvencesini sağlamak ve emekliliklerini garanti altına alabilmeleri için çeşitli sistemler bünyesine bağlı olarak çalışmalarını sürdürmektedirler. Daha önce SSK, BAĞ-KUR, Emekli Sandığı olarak bilinen sigorta kolları 2007 yılı ile artık, günümüzdeki halini almıştır. Günümüzde 4A, 4B ve 4C grubu olarak ifade edilmektedir. 4A, 4B VE 4C ne demek? Merak edilen bu soruyu yanıtlayacağız. Emekli sandığı nedir? İşte detaylar.

4A ne demek?

Bir sigorta koluna bağlı olarak çalışan vatandaşlar, emeklilik yaşı ve prim günlerini tamamladıkları zaman çalışmakta olan vatandaşların sosyal güvencelerinden yaralanmak devlet tarafından kontrol altına alınan bu sistemlere denilmektedir. 4A kimleri kapsar? diye merak ediyorsanız eğer, eski adı ile SSK'ya prim ödeyenleri kapsayan bir sistemdir. Yani bir iş yerinde sözleşmeli olarak çalışan kişilerin çalışma alanı anlamına gelmektedir. Günümüzde ise 4A olarak adlandırılan bir sistem olarak halini almıştır. 4A emekli maaşını sorgulamak isteyen vatandaşlar, internet üzerinde, e-devlet sistemine giriş yaparak, emekli maaşlarını sorgulayabilirler.

4B ne demek?

Çalışma hayatlarını bir sigorta koluna bağlı olarak yapan kişileri kapsayan bir sistemdir. Eski adı ile BAĞ-KUR olarak bilinen bu sistem günümüzde 4B grubu. 4B grubu olarak adlandırılmaktadır. 4B kimleri kapsar? Diye merak edecek olan vatandaşlar için şunu diyebiliriz ki; Kariyer meslek grubu olarak adlandırılan meslekler dışında kalan kadroları içeriğinde barındırmaktadır. Genellikle; mühendis, hemşire, sağlık memuru, teknisyen, veznedar, koruma ve güvenlik görevlisi, ambar memuru gibi meslekleri içeren bir sistemdir.

4C ne demek?

Bir işyerinde sigortalı olarak çalışmayı sürdüren vatandaşların emeklilik hakları doğduğu zaman çalışma hayatına veda edip, emekli olurlar. Eski adı ile emeklilik sandığı olarak bilinen bu sistem günümüzde 4C grubu olarak adlandırılmaktadır. Bu sistem hakkında 4C kimler kapsar? diye araştırmalar yapan vatandaşlar için şunu diyebiliriz; Çalışanları bir yıldan az süreli veya mevsimlik hizmet olduğunda Devlet Personel Başkanlığı ve Maliye Bakanlığı'nın ortak görüşleri sonucu, Bakanlar Kurulunca kararı verilen görevde, belirtilen ücret ve adet sınırı içinde sözleşme ile çalıştırılmakta olan vatandaşları içeriğinde barındırmaktadır. 4C çalışanları genellikle, Merkez ve taşra teşkilatları, Kamu iktisadi teşebbüsleri hariç olmak üzere bağlı ve ilgili kuruluşlarında, görevlerini aktif olarak yapan kişilerden oluşmaktadır.

Emekli Sandığı nedir?

Emekli Sandığı olarak bilinen şimdi adı ile 4C adı halini alan sigorta sistemidir. Kamu kuruluşlarında çalışan memurların emeklilik işlemlerini düzenlemekte olan, Maliye Bakanlığı kapsamında kurulan bir sistem olarak bilinir. 16 Mayıs 2006 tarihinde kabul edilen, Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na bağlı Türkiye Cumhuriyeti Sosyal Güvenlik Kurumu'na, Emekli Sandığı kamu kuruluşlarında çalışan memurların emeklilik işlemlerini düzenlemek ile sorumlu olan, Maliye Bakanlığı kapsamında kurulan bir sistem halini almıştır. Bu sistem sayesinde devlet içinde görev alan tüm çalışanlar sigorta kapsamı altına alınmakta ve devlet dairesinden emekli olduktan sonrada kişiye emekli maaşı düzenli bir şekilde ödemesi yapılmaktadır.