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SGK 'yenidoğan çetesi' için müfettiş görevlendirdi! Hastaneler fatura ve mali yönden denetlenecek

Sosyal Güvenlik Kurumu ‘yeni doğan çetesi’ için harekete geçti. Adı geçen hastanelere müfettiş görevlendiren SGK, fatura ve mali yönden denetleme yapılacağını duyurdu.

Haber Merkezi
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SGK 'yenidoğan çetesi' için müfettiş görevlendirdi! Hastaneler fatura ve mali yönden denetlenecek
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Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) "yenidoğan çetesi" soruşturmasında SGK ile sözleşmeli hastaneler için 3 başmüfettiş ve 3 müfettişle inceleme başlattığını açıkladı.

 Adı geçen hastanelere inceleme başlatıldı

SGK "yenidoğan çetesi" soruşturmasında adı geçen hastanelerden SGK ile sözleşmesi bulunanlara yönelik incelemenin 3 başmüfettiş ve 3 müfettişle yürütüldüğünü bildirdi.

SGK'den yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

-Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığının 24 Kasım 2023 tarihindeki talebi üzerine kamuoyunda 'yenidoğan çetesi' olarak gündeme gelen konuyla ilgili 29 Kasım 2023 tarihinde inceleme Kurumumuzca başlatılmıştır.

- Savcılığın soruşturma yaptığı hastanelerden SGK sözleşmesi bulunan hastanelere yönelik gerekli incelemeler 3 başmüfettiş ile 3 müfettişimiz tarafından titizlikle yürütülmektedir.

 Fatura ve mali yönden incelenecek

-Sosyal Güvenlik Kurumu olarak, mevzuatımız çerçevesinde anlaşmamız olan hastaneleri yalnızca fatura ve mali yönden denetlemekteyiz.

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