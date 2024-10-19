SGK 'yenidoğan çetesi' için müfettiş görevlendirdi! Hastaneler fatura ve mali yönden denetlenecek

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) "yenidoğan çetesi" soruşturmasında SGK ile sözleşmeli hastaneler için 3 başmüfettiş ve 3 müfettişle inceleme başlattığını açıkladı.

Adı geçen hastanelere inceleme başlatıldı

SGK "yenidoğan çetesi" soruşturmasında adı geçen hastanelerden SGK ile sözleşmesi bulunanlara yönelik incelemenin 3 başmüfettiş ve 3 müfettişle yürütüldüğünü bildirdi.

SGK'den yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

-Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığının 24 Kasım 2023 tarihindeki talebi üzerine kamuoyunda 'yenidoğan çetesi' olarak gündeme gelen konuyla ilgili 29 Kasım 2023 tarihinde inceleme Kurumumuzca başlatılmıştır.

- Savcılığın soruşturma yaptığı hastanelerden SGK sözleşmesi bulunan hastanelere yönelik gerekli incelemeler 3 başmüfettiş ile 3 müfettişimiz tarafından titizlikle yürütülmektedir.

Fatura ve mali yönden incelenecek

-Sosyal Güvenlik Kurumu olarak, mevzuatımız çerçevesinde anlaşmamız olan hastaneleri yalnızca fatura ve mali yönden denetlemekteyiz.