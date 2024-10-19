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Yenidoğan çetesi soruşturması: Özel Reyap Hastanesi'nin ruhsatı iptal edildi

İstanbul'da bebek ölümlerine neden olan Yenidoğan çetesi soruşturmasında adı geçen Özel Reyap Hastanesi'nin ruhsatı iptal edildi.

Haber Merkezi
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Yenidoğan çetesi soruşturması: Özel Reyap Hastanesi'nin ruhsatı iptal edildi
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İstanbul'da bebekleri anlaşmalı hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağladığı ve ihmali davranışlarla ölümlerine neden olduğu iddia edilen "Yenidoğan çetesi" soruşturmasında adı geçtiği iddia edilen hastanelerden Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bulunan Özel Reyap Hastanesi'nin ruhsatı iptal edildi. Hastanenin ruhsatının iptal edilmesiyle birlikte hastalar taburcu edilecek.

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