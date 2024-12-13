  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Tapu ve kadastroda işlemlerinde yeni dönem: 1 Ocak'ta zorunlu olacak
Takip Et

Tapu ve kadastroda işlemlerinde yeni dönem: 1 Ocak'ta zorunlu olacak

Tapu ve Kadastro Genel Müdürü Hakan Gedikli, 1 Ocak 2025 itibarıyla kat irtifakı ve kat mülkiyeti işlemlerinde 3 Boyutlu Sayısal Yapı Modeli zorunlu hale geleceğini duyurdu. Bu düzenlemeyle birlikte gayrimenkul sektöründe dijitalleşme hızlandırılacak, afet yönetimi ve doğal afet risklerini azaltma konusunda da önemli katkılar sağlayacak.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Tapu ve kadastroda işlemlerinde yeni dönem: 1 Ocak'ta zorunlu olacak
Takip Et

Tapu ve kadastroda '3 boyutlu' dönemi yeni yıldan itibaren başlıyor. Tapu ve Kadastro Genel Müdürü Hakan Gedikli, yazılı açıklamasında, "3B Şehir Modelleri Üretimi ve 3B Kadastro Altlıklarının Oluşturulması Projesi" ile yapıların dijital ortamda daha güvenli, şeffaf şekilde kaydedilip denetlenmesinin sağlanacağını aktardı.

"1 Ocak 2025 tarihinden itibaren ülke genelinde zorunlu hale gelecek"

Hakan Gedikli, "Bu kapsamda kat irtifakı ve kat mülkiyetine konu işlemlerde, mimari projeyle birlikte 3 Boyutlu Sayısal Yapı Modeli'nin güvenli elektronik ortamda Genel Müdürlüğümüze gönderilmesi, 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren ülke genelinde zorunlu hale gelecek. Ayrıca, 'Dijital Bina' konseptiyle sürdürülecek çalışmalara yönelik tüm bilgilendirmelere 'dijitalbina.tkgm.gov.tr' kurumsal web sitesinden ulaşılabilecek." dedi. 

Türkiye'deki tapu işlemlerinde 2025 itibarıyla 3 Boyutlu Sayısal Yapı Modeli'nin kullanılmasının, gayrimenkul sektöründe büyük yenilik olarak kabul edileceğini vurgulayan Gedikli, uygulamanın dijitalleşme hedefine ulaşmaya da önemli katkı sağlayacağına değindi.

Yeni düzenleme ne getirecek?

Gedikli, "Bu yenilik, doğal afet risklerini azaltma ve afet yönetimini iyileştirme konusunda da önemli katkılar sağlayacak. Geçiş süreciyle birlikte sektördeki tüm paydaşların gerekli hazırlıkları yaparak, belirtilen tarihe kadar sistemin gerekliliklerini yerine getireceklerine inanıyorum" ifadesini kullandı.

Bakan Bolat: İhracatçılarımıza prefinansman sağlanması noktasında kolaylık göstereceğizBakan Bolat: İhracatçılarımıza prefinansman sağlanması noktasında kolaylık göstereceğizEkonomi

 

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu’ndan ABD mesajı: Türkiye için yeni işbirlikleri ve pazar fırsatları doğabilirTOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu’ndan ABD mesajı: Türkiye için yeni işbirlikleri ve pazar fırsatları doğabilirEkonomi

 

Ekonomi
Acemoğlu "Türkiye'de bu konuda umutluyum" deyip açıkladı: Baharı yaşayabiliriz
Acemoğlu "Türkiye'de bu konuda umutluyum" deyip açıkladı
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden suya zam! İşte yeni tarife...
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden suya zam! İşte yeni tarife...
Bakan Bolat: İhracatçılarımıza prefinansman sağlanması noktasında kolaylık göstereceğiz
İhracatçılarımıza prefinansman sağlanması noktasında kolaylık göstereceğiz
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu’ndan ABD mesajı: Türkiye için yeni işbirlikleri ve pazar fırsatları doğabilir
Türkiye için yeni işbirlikleri ve pazar fırsatları doğabilir
Türkiye’de haftalık çalışma saatleri dünya ortalamasının üzerinde!
Türkiye’de haftalık çalışma saatleri dünya ve Avrupa ortalamasının üzerinde!
Usta yetişmiyor! Günlük 2 bin lira yevmiyeye çalışan bulunamıyor
Usta yetişmiyor! Günlük 2 bin lira yevmiyeye çalışan bulunamıyor