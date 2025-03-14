Sıcaklıklar 15 derece düşecek: Tarih belli oldu! Ankara eksi dereceleri görecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü haftalık hava tahmin raporunu açıkladı. Son verilere göre yurt genelinde, 18 Mart Salı gününden itibaren Balkanlar üzerinden gelecek soğuk ve yağışlı hava etkili olacak.

Hava sıcaklıkları salı günü kuzeybatı kesimlerinde, çarşamba günü ise ülke genelinde 10 ila 15 derece azalarak, mevsim normallerinin altına düşecek. Soğuk ve yağışlı hava 24 Mart Pazartesi gününe kadar etkili olacak.

Ankara, Bolu ve Erzurum’da eksi dereceler görülecek

Yurdun batı kesimlerinde genellikle yağmur ve sağanak, iç ve doğu kesimlerinde ise karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.

Yurt genelinde en düşük hava sıcaklıkları Ankara, Bolu ve Erzurum’da -4; Konya’da -3 derece olacak.

Termometreler İstanbul’da 2, İzmir, Samsun, Trabzon ve Diyarbakır’da 3, Antalya’da ise 6 dereceyi gösterecek.

Zirai don uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının ani düşüşüyle birlikte tarımsal faaliyetlerin olduğu bölgelerde zirai don hadiselerinin meydana gelebileceği uyarısını yaptı. Ani hava olaylarına karşı Meteoroloji’nin uyarılarının takip edilmesi tavsiye edildi.