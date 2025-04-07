Silivri'deki Marmara Cezaevi'nin kapasitesi arttırılıyor

Marmara Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü olarak bilinen Silivri Cezaevi'ne yeni bir bina inşa edilecek. 832 metrekare alana kurulacak iki katlı prefabrik yapı için Silivri Açık Ceza İnfaz Kurumu tarafından düzenlenen ihaleyi Erkkam Mühendislik ve İnşaat firması 9.9 milyon TL bedelle kazandı.

Avrupa'nın en büyük cezaevi

2008 yılında hizmete giren Silivri Cezaevi, 1 milyon 35 bin metrekarelik dev bir alana yayılıyor. Kampüs içinde 8'i yüksek güvenlikli L Tipi, 1'i T Tipi olmak üzere toplam 9 kapalı cezaevi ve 1 açık cezaevi bulunuyor.

Silivri'nin resmi kapasitesi 11 bin kişi olarak belirtilse de, TBMM İnsan Hakları Komisyonu'nun 2019 raporuna göre burada 22 bin 781 mahkum bulunuyor.

Nefes Gazetesi'nin haberine göre 8 Mayıs 2025'te tamamlanması planlanan yeni binanın hangi amaçla kullanılacağı ise henüz netlik kazanmadı.

Yetkililerden resmi bir açıklama gelmezken, sivil toplum kuruluşları ve insan hakları savunucuları, binanın kapasite artışı için mi yoksa mevcut koşulları iyileştirmek için mi yapıldığı konusunda soru işaretleri taşıyor.

Projeyi üstlenen Erkkam Mühendislik'in bugüne kadar kamudan 108.1 milyon TL değerinde ihale aldığı biliniyor. Şirket, daha önce çeşitli kamu bina ve altyapı projelerinde yer almıştı.

Birçok siyasi isim Silivri'de tutuklu bulunuyor

Marmara Cezaevi'nde Ekrem İmamoğlu, Resul Emrah Şahan, Mehmet Murat Çalık, Rıza Akpolat, Ahmet Özer, Gezi hükümlüleri Can Atalay, Tayfun Kahraman, Osman Kavala, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile birçok siyasi tutuklu bulunuyor.