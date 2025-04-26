Şimşek: Türkiye'ye yatırımcı ilgisi çok yoğun!

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ABD’de gerçekleştirdikleri görüşmelerde, Türkiye’ye ilginin çok yoğun olduğunu belirtti.

Şimşek, 60’tan fazla toplantı yaptıklarını, bu toplantılarda 2 binden fazla yatırımcı, kalkınma bankaları, kredi derecelendirme kuruluşları gibi birçok kurumla da görüştüklerini belirtirken, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları iletti:

“IMF-Dünya Bankası Bahar toplantıları için bulunduğumuz ABD’de bir haftada 60’tan fazla toplantı yaptık.

2.000’den fazla yatırımcı

Çok taraflı kalkınma bankaları

Kredi derecelendirme kuruluşları

G20, IMFC ve IMF ülke grubu toplantıları

İkili görüşmeler

ABD'li teknoloji şirketleri

Düşünce kuruluşları

STK’lar

Toplantıların özeti:

Türkiye’ye ilgi çok yoğun!

Ekonomi programımız yakından takip ediliyor.

Uzun vadeli yatırım fırsatları soruluyor.”