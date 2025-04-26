Şimşek: Türkiye'ye yatırımcı ilgisi çok yoğun!
Bakan Şimşek, ABD temaslarında Türkiye’ye yatırımcı ilgisinin yoğun olduğunu belirtti. Bir haftada 60’tan fazla toplantı gerçekleştiren Şimşek, uzun vadeli yatırım fırsatlarının da mercek altına alındığını söyledi.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ABD’de gerçekleştirdikleri görüşmelerde, Türkiye’ye ilginin çok yoğun olduğunu belirtti.
Şimşek, 60’tan fazla toplantı yaptıklarını, bu toplantılarda 2 binden fazla yatırımcı, kalkınma bankaları, kredi derecelendirme kuruluşları gibi birçok kurumla da görüştüklerini belirtirken, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları iletti:
“IMF-Dünya Bankası Bahar toplantıları için bulunduğumuz ABD’de bir haftada 60’tan fazla toplantı yaptık.
2.000’den fazla yatırımcı
Çok taraflı kalkınma bankaları
Kredi derecelendirme kuruluşları
G20, IMFC ve IMF ülke grubu toplantıları
İkili görüşmeler
ABD'li teknoloji şirketleri
Düşünce kuruluşları
STK’lar
Toplantıların özeti:
Türkiye’ye ilgi çok yoğun!
Ekonomi programımız yakından takip ediliyor.
Uzun vadeli yatırım fırsatları soruluyor.”
IMF-Dünya Bankası Bahar toplantıları için bulunduğumuz ABD’de bir haftada 60’tan fazla toplantı yaptık.— Mehmet Simsek (@memetsimsek) April 26, 2025
✅ 2.000’den fazla yatırımcı
✅ Çok taraflı kalkınma bankaları
✅ Kredi derecelendirme kuruluşları
✅ G20, IMFC ve IMF ülke grubu toplantıları
✅ İkili görüşmeler
✅… pic.twitter.com/Oy8EUtX7rN