Mehmet Şimşek: Hedefimiz, Türkiye'nin yüksek gelirli ülkeler arasında yer alması

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye’nin kalkınma finansmanını en etkin kullanan ülkeler arasında olduğunu belirtti.

Şimşek, dünyanın önde gelen finansman kuruluşlarıyla işbirliği içinde olduklarını belirtirken, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, gelecek 3 yılda bu kurumlardan da 41 milyar dolarlık finansman sağlamayı planladıklarını söyledi.

Şimşek, X platformundan şu açıklamayı yaptı:

“Kalkınma finansmanını en etkin kullanan ülkeler arasındayız.

Dünya Bankası, Uluslararası Finans Kurumu, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası, Asya Altyapı Yatırım Bankası, İslam Kalkınma Bankası ve Avrupa Yatırım Bankası ile işbirliklerimizi güçlendirmek üzere bir araya geldik.

Bu kuruluşlardan 3 yıllık dönemde uzun vadeli ve düşük maliyetli yaklaşık 41 milyar dolar proje finansmanı sağlamayı öngörüyoruz.

Kaynaklar; yeşil ve dijital dönüşüm, afet dayanıklılığı, altyapı yatırımları ve kapsayıcı büyüme projeleri için kullanılacak. Böylece, üretkenliği artırarak sürdürülebilir yüksek büyümeyi destekleyeceğiz.

“Hedefimiz, Türkiye'nin yüksek gelirli ülkeler arasında yer almasıdır.””