  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'ten MİT Başkanı Kalın'a: Elinizdeki belgeleri paylaşmanızı talep ediyoruz
Takip Et

Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'ten MİT Başkanı Kalın'a: Elinizdeki belgeleri paylaşmanızı talep ediyoruz

Ankara'da 30 Aralık 2023'te silahlı saldırı sonucu öldürülen Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın'a çağrı yaptı. Sinan Ateş'in FETÖ terör örgütü üyesi olduğuna dair MİT raporu bulunduğu iddiasına ilişkin Ayşe Ateş, MİT'in elindeki belgeleri paylaşmasını istedi.

Haber Merkezi
ANKA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'ten MİT Başkanı Kalın'a: Elinizdeki belgeleri paylaşmanızı talep ediyoruz
Takip Et

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş, 2 yıl önce Ankara'da silahlı saldırıda öldürüldü. Ateş'in ölümü sonrası eşi Ayşe Ateş'in başlattığı adalet arayışı devam ediyor. Ayşe Ateş, eşi Sinan Ateş hakkında FETÖ terör örgütü üyesi olduğuna dair Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından rapor hazırlandığına ilişkin iddialar bulunduğunu belirterek, MİT Başkanı İbrahim Kalın'a seslendi. 

Ayşe Ateş X hesabından, MİT Başkanı Kalın'a yaptığı çağrıda şu ifadeleri kullandı: 

"Sayın MİT Müsteşarım İbrahim Kalın, bugün eşim Sinan Ateş’in katledilerek bizden koparılışının ikinci yılı. Sinan’ın katillerinin azılı savunucuları iki yıldır kurumunuzun adını kullanarak kara propaganda yapıyor. Bu karanlık yapı ne acı dinliyor ne de gözyaşı. Bizim için zaten kara ve acı olan bugünü daha da zehir etmek için yine kurumunuzun adının geçtiği bir metni organize bir şekilde dolaşıma soktular. Bu metinde, 'MİT’in MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye Sinan Ateş’in FETÖ üyesi olduğuna dair bir dosya sunduğu' iddiasına yer veriliyor.

"Elinizdeki bilgi ve belgeleri paylaşmanızı talepe ediyoruz"

Biz bunun yalan olduğunu biliyoruz ancak kamu vicdanını yaralayan bir siyasi cinayete ilişkin iki yıldır kurumunuzun, adının kullanıldığı bu kara propaganda karşısında sessiz kalmasına anlam veremiyoruz. Eğer biz yanılıyorsak elinizdeki bilgi ve belgeleri paylaşmanızı, yanılmıyorsak da böyle bir belgenin var olmadığınına ilişkin kamuoyunu bilgilendirmenizi; Sayın Cumhurbaşkanı’mız Recep Tayyip Erdoğan’ı ve kurumunuzu töhmet altında bırakan bu kişi ve kurumlar hakkında gerekli yasal işlemleri başlatmanızı talep ediyoruz."

CHP'den kesin ihracı istenen İnan Akgün Alp'ten ilk açıklamaCHP'den kesin ihracı istenen İnan Akgün Alp'ten ilk açıklamaGündem

 

İletişim Başkanlığı'ndan 'Erdoğan, İsrail'i aradı' iddialarına açıklamaİletişim Başkanlığı'ndan 'Erdoğan, İsrail'i aradı' iddialarına açıklamaGündem

 

Gündem
Ali Babacan'dan yeni yıl mesajı: Ülkemizden asla ümidimizi kesmeyelim
Ali Babacan'dan yeni yıl mesajı: Ülkemizden asla ümidimizi kesmeyelim
Kaç Suriyeli geri döndü? Bakan Yerlikaya: Okullar tatil olunca dönüş artacak
Kaç Suriyeli geri döndü? Bakan Yerlikaya: Okullar tatil olunca dönüş artacak
İzmir Büyükşehir'in körfezdeki denetim yetkisi talebine bakanlıktan ret geldi
İzmir Büyükşehir'in körfezdeki denetim yetkisi talebine bakanlıktan ret geldi
İmamoğlu'ndan üniversite öğrencilerine mesaj: Yeni yılın ilk haftasında hesaplara yatacak
İmamoğlu'ndan üniversite öğrencilerine mesaj
Kandilli duyurdu: Düzce'de deprem meydana geldi
Kandilli duyurdu: Düzce'de deprem meydana geldi
Ankara'da yaşayanlar, dikkat: Bu yollar yılbaşında trafiğe kapatılacak!
Ankara'da yaşayanlar, dikkat: Bu yollar yılbaşında trafiğe kapatılacak!