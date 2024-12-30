Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'ten MİT Başkanı Kalın'a: Elinizdeki belgeleri paylaşmanızı talep ediyoruz

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş, 2 yıl önce Ankara'da silahlı saldırıda öldürüldü. Ateş'in ölümü sonrası eşi Ayşe Ateş'in başlattığı adalet arayışı devam ediyor. Ayşe Ateş, eşi Sinan Ateş hakkında FETÖ terör örgütü üyesi olduğuna dair Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından rapor hazırlandığına ilişkin iddialar bulunduğunu belirterek, MİT Başkanı İbrahim Kalın'a seslendi.

Ayşe Ateş X hesabından, MİT Başkanı Kalın'a yaptığı çağrıda şu ifadeleri kullandı:

"Sayın MİT Müsteşarım İbrahim Kalın, bugün eşim Sinan Ateş’in katledilerek bizden koparılışının ikinci yılı. Sinan’ın katillerinin azılı savunucuları iki yıldır kurumunuzun adını kullanarak kara propaganda yapıyor. Bu karanlık yapı ne acı dinliyor ne de gözyaşı. Bizim için zaten kara ve acı olan bugünü daha da zehir etmek için yine kurumunuzun adının geçtiği bir metni organize bir şekilde dolaşıma soktular. Bu metinde, 'MİT’in MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye Sinan Ateş’in FETÖ üyesi olduğuna dair bir dosya sunduğu' iddiasına yer veriliyor.

"Elinizdeki bilgi ve belgeleri paylaşmanızı talepe ediyoruz"

Biz bunun yalan olduğunu biliyoruz ancak kamu vicdanını yaralayan bir siyasi cinayete ilişkin iki yıldır kurumunuzun, adının kullanıldığı bu kara propaganda karşısında sessiz kalmasına anlam veremiyoruz. Eğer biz yanılıyorsak elinizdeki bilgi ve belgeleri paylaşmanızı, yanılmıyorsak da böyle bir belgenin var olmadığınına ilişkin kamuoyunu bilgilendirmenizi; Sayın Cumhurbaşkanı’mız Recep Tayyip Erdoğan’ı ve kurumunuzu töhmet altında bırakan bu kişi ve kurumlar hakkında gerekli yasal işlemleri başlatmanızı talep ediyoruz."