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Sinan Oğan'dan linç açıklaması

Ankara'da oy kullanan Sinan Oğan, açıklamalarda bulundu.

Haber Merkezi
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Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleme kararı alan Sinan Oğan, Ankara Kocatepe Mimar Kemal Anadolu Lisesi'nde oyunu kullandıktan sonra açıklamalarda bulundu.

Oğan'ın açıklamasının satır başları şu şekilde:

 "Ülkemize milletimize hayırlı olsun. Bu seçim bize, insanları linç etmenin ne kadar yanlış olduğunu, insanların demokratik haklarını bir mahalle baskısı kurarak elinden almanın hangi sonuçları doğuracağını göstermesi açısından önemlidir. Sayın Meral Akşener'e yapılan, Sayın Muharrem İnce'ye yapılan linç kampanyasını kınıyorum. Depremzedeler farklı tercihte bulundu diye depremzedeleri dahi linçlemeye cüret edenleri kınıyorum. Bize dönük, aileme dönük her türlü linç kampanyasını kınıyorum." 

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