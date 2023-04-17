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Şırnak milletvekili adayları listesi (AK Parti, CHP, Emek ve Özgürlük İttifakı, İYİ Parti, MHP)

Meclis'e 4 milletvekili gönderen Şırnak'ta hangi parti kaçıncı sırada hangi adayı gösterdi? İşte öne çıkan 5 partinin aday listesi ve adaylık sıraları.

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ŞIRNAK 1 ASLAN TATAR AK PARTİ
ŞIRNAK 1 NİZAR ÖKTEN CHP
ŞIRNAK 1 NEVROZ UYSAL ASLAN EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI
ŞIRNAK 1 ADİL ÖZÇINAR İYİ PARTİ
ŞIRNAK 1 HALİL TATAR MHP
ŞIRNAK 1 TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ
ŞIRNAK 2 HATİCE ATAN AK PARTİ
ŞIRNAK 2 BOTAN CİZRELİ CHP
ŞIRNAK 2 MEHMET ZEKİ İRMEZ EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI
ŞIRNAK 2 NURETTİN İLÇİ İYİ PARTİ
ŞIRNAK 2 FİKRET KAYA MHP
ŞIRNAK 2 TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ
ŞIRNAK 3 BEDİRHAN ŞIK AK PARTİ
ŞIRNAK 3 ABDULLAH KAYA CHP
ŞIRNAK 3 AYŞEGÜL DOĞAN DAĞLI EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI
ŞIRNAK 3 OSMAN FERFOOĞLU İYİ PARTİ
ŞIRNAK 3 İDRİS BARKIN MHP
ŞIRNAK 3 TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ
ŞIRNAK 4 ABDULKERİM GÜNDÜZ AK PARTİ
ŞIRNAK 4 AYŞE BİLİN CHP
ŞIRNAK 4 BEDİRHAN OSAL EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI
ŞIRNAK 4 DOĞUKAN YAYCI İYİ PARTİ
ŞIRNAK 4 BAHATTİN SEVEN MHP
ŞIRNAK 4 TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ

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