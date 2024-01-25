Meral Akşener: Sırtımdan, kalbimden, ciğerimden bıçaklanıyorum
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "AK Partiye yanladığımız konuşuluyor ama AK Partili belediyeden salon süslemek için 3 günde izin alabildik. Bugünlerde sırtımdan, kalbimden, ciğerimden bıçaklanıyorum" dedi.
Meral Akşener, Erzurum'da partisinin belediye başkan adaylarının tanıtım toplantısına katıldı. İYİ Parti Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan adayının Fatma Canan Uçar olduğunu açıklayan Akşener, AK Parti ile yakınlaştıkları yönündeki iddialara ilişkin, "AK Parti'ye yanladığımızı konuşuluyor. Ama il başkanımız dedi ki şu salonu almak için 3 gün uğraştık. Süslemek için ancak gece yarısı izin alabildik. Peki bu belediye kimin? AK Parti'nin. Peki AK Parti'ye yanladıysak bu belediye niçin bize kolaylık göstermiyor hatta bedava vermiyor? Hatta buyur kardeş, hatta mümkünse aman eksiğinizi biz tamamlayalım demiyor? Elinden gelen her türlü zorbalığı yapıyor ama buna karşılık kendi adaylarımızla çıktığımız her ilde birbirleri üzerinden bize fırça, iftira atmanın, isnatta bulunmanın yeni bir kamuflaj aracı olarak kullanıldığını görüyorum" diye sordu.
Solcuysanız, Atatürkçüyseniz görseydik
Akşener konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Bu sıralarda zaman zaman bıçaklanıyorum. Kimi zaman kalbimden, kimi zaman ciğerimden bıçaklanıyorum ve bugün burada o yaralarım sarılıyor, derman oluyorsunuz, Allah razı olsun. Allah Nene Hatunlara layık olmayı cenab-ı Hak hepimize nasip etsin inşallah.
Biz bu siyasi partiyi birlikte, çok büyük zorluklarla kurduk. Hep hatırlıyorum, önce ihtiyaç olduğunu düşündük. Bu ülkenin iki kutuplu, iki yumruk arasına sıkıştırılmış, seçmenin düşünülmediği, değerlerimiz üzerinden birbirimizin karşına dikildiğimiz, kimi taraftan terörist denilen, kimi taraftan daha ağır şeylerle konuşulan, suçlanan ama bu arada emeklinin durumu endir kardeş diye konuşulmayan, sorulmayan...
İYİ Parti kayıkçı kavgasındaki kayıkçıları yerine dibine sokacaktır. Şimdi enteresan işler oluyor. Ya Allah Bismillah diyorsanız hırsızlık yapmayacak, garibin hakkını yemeyeceksiniz. Emekli açken emekliye zulüm etmeyecek, yandaşlarınızı korumayacaksınız. Yandaşlarınızın vergilerini affetmek yerine emekliye zam vereceksiniz. Türkiye'de herkes asgari ücretli oldu. En düşük emekli maaşı asgari ücret kadar olmalı tamam ama aynı asgari ücretlinin sanayiciye de yükü olmasın diye hükümet olarak yarısını da sen üstleneceksin kardeşim.
Milliyetçiyseniz, solcuysanız, Atatürkçüyseniz görseydik. Solcuysanız görseydik. 2019'da el sıkışarak İstanbul ve Ankara adaylarını alarak ucube sistemi değiştirmeye inandığımız, bu büyükşehirleri alma iradesini göstermemizin, bu iradenin yanında koşmamızın sebebi bu ucube sistemi değiştirmekti."
Akşener'in konuşmasının ardından adaylar açıklandı:
Kars il başkanı - Yüksel Akbaba
Kars Susuz - Naida Yamen
Ardahan il başkanı - Taşkın Polat
Ardahan Hanak - Harun Tankoç
Gümüşhane il başkanı - Ali Ateş
Gümüşhane Torun - Engin Çubukçu
Gümüşhane Şiran - Erdal Kurt
Iğdır - Fuat Ata
Iğdır İl belediye Başkanı - Gündüz Güneş
Iğdır Tuzluca - Cafer Aytekin
Iğdır Karakoyunlu - Şahvelet Yıldırım
Erzurum il başkanı - Ensar Nuhoğlu
Erzurum Büyükşehir Belediye - Fatma Canan Uçar
Palandöken - Ömer Özden
Narman - Yücel Ahmet İşleyen
İspir - Nizamettin Aras
Tortum - Cevdet Küçük
Uzundere - Salim Özdil
Çat - Muhammet Kaya
Şenkaya - Şentürk Alver
Oltu - Ergühan Musaoğlu