Meral Akşener: Sırtımdan, kalbimden, ciğerimden bıçaklanıyorum

Meral Akşener, Erzurum'da partisinin belediye başkan adaylarının tanıtım toplantısına katıldı. İYİ Parti Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan adayının Fatma Canan Uçar olduğunu açıklayan Akşener, AK Parti ile yakınlaştıkları yönündeki iddialara ilişkin, "AK Parti'ye yanladığımızı konuşuluyor. Ama il başkanımız dedi ki şu salonu almak için 3 gün uğraştık. Süslemek için ancak gece yarısı izin alabildik. Peki bu belediye kimin? AK Parti'nin. Peki AK Parti'ye yanladıysak bu belediye niçin bize kolaylık göstermiyor hatta bedava vermiyor? Hatta buyur kardeş, hatta mümkünse aman eksiğinizi biz tamamlayalım demiyor? Elinden gelen her türlü zorbalığı yapıyor ama buna karşılık kendi adaylarımızla çıktığımız her ilde birbirleri üzerinden bize fırça, iftira atmanın, isnatta bulunmanın yeni bir kamuflaj aracı olarak kullanıldığını görüyorum" diye sordu.

Solcuysanız, Atatürkçüyseniz görseydik

Akşener konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu sıralarda zaman zaman bıçaklanıyorum. Kimi zaman kalbimden, kimi zaman ciğerimden bıçaklanıyorum ve bugün burada o yaralarım sarılıyor, derman oluyorsunuz, Allah razı olsun. Allah Nene Hatunlara layık olmayı cenab-ı Hak hepimize nasip etsin inşallah.

Biz bu siyasi partiyi birlikte, çok büyük zorluklarla kurduk. Hep hatırlıyorum, önce ihtiyaç olduğunu düşündük. Bu ülkenin iki kutuplu, iki yumruk arasına sıkıştırılmış, seçmenin düşünülmediği, değerlerimiz üzerinden birbirimizin karşına dikildiğimiz, kimi taraftan terörist denilen, kimi taraftan daha ağır şeylerle konuşulan, suçlanan ama bu arada emeklinin durumu endir kardeş diye konuşulmayan, sorulmayan...

İYİ Parti kayıkçı kavgasındaki kayıkçıları yerine dibine sokacaktır. Şimdi enteresan işler oluyor. Ya Allah Bismillah diyorsanız hırsızlık yapmayacak, garibin hakkını yemeyeceksiniz. Emekli açken emekliye zulüm etmeyecek, yandaşlarınızı korumayacaksınız. Yandaşlarınızın vergilerini affetmek yerine emekliye zam vereceksiniz. Türkiye'de herkes asgari ücretli oldu. En düşük emekli maaşı asgari ücret kadar olmalı tamam ama aynı asgari ücretlinin sanayiciye de yükü olmasın diye hükümet olarak yarısını da sen üstleneceksin kardeşim.

Milliyetçiyseniz, solcuysanız, Atatürkçüyseniz görseydik. Solcuysanız görseydik. 2019'da el sıkışarak İstanbul ve Ankara adaylarını alarak ucube sistemi değiştirmeye inandığımız, bu büyükşehirleri alma iradesini göstermemizin, bu iradenin yanında koşmamızın sebebi bu ucube sistemi değiştirmekti."

Akşener'in konuşmasının ardından adaylar açıklandı:

Kars il başkanı - Yüksel Akbaba

Kars Susuz - Naida Yamen

Ardahan il başkanı - Taşkın Polat

Ardahan Hanak - Harun Tankoç

Gümüşhane il başkanı - Ali Ateş

Gümüşhane Torun - Engin Çubukçu

Gümüşhane Şiran - Erdal Kurt

Iğdır - Fuat Ata

Iğdır İl belediye Başkanı - Gündüz Güneş

Iğdır Tuzluca - Cafer Aytekin

Iğdır Karakoyunlu - Şahvelet Yıldırım

Erzurum il başkanı - Ensar Nuhoğlu

Erzurum Büyükşehir Belediye - Fatma Canan Uçar

Palandöken - Ömer Özden

Narman - Yücel Ahmet İşleyen

İspir - Nizamettin Aras

Tortum - Cevdet Küçük

Uzundere - Salim Özdil

Çat - Muhammet Kaya

Şenkaya - Şentürk Alver

Oltu - Ergühan Musaoğlu