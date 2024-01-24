Son dakika... Akşener, İYİ Parti'nin İstanbul adayını açıkladı

İYİ Parti lideri Meral Akşener, partisinin TBMM'deki grup toplantısında konuştu. Akşener, partisinin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak Buğra Kavuncu'yu açıkladı. Balıkesir Belediye Başkan adayının da Turhan Çömez olarak açıklayan Akşener, Sincan Belediye Başkan adayı da Sinan Koca olarak duyurdu.

Akşener'in açıklamalarından önce çıkanlar şöyle:

"İsveç’in, NATO’ya katılım protokolü İYİ Partimizin, “hayır” oyuna rağmen Cumhur İttifakı ve CHP oylarıyla, maalesef kabul edildi. Ve böylece Milli güvenliğimiz için talep ettiğimiz hususlar henüz yerine getirilmemiş muhataplarımız tarafından, kabul edilebilir adımlar henüz atılmamış olduğu halde ülkemizin elindeki çok önemli bir koz adeta bir muammayla, elimizden uçup, gitmiş oldu…

Ancak, öyle bir oylama yaşadık ki Adeta, bir turnusol kağıdı niteliğindeydi. Bir tarafta madde madde şartlar açıklayıp bol keseden atanların içerde efelenip, dışarda sus pus olanların daha önce, nicesine şahit olduğumuz, tornistanlarını izledik. Diğer taraftaysa; “İktidar ile hizalanmayacağız” diyenlerin; “AK Parti’yle, aynı bildiriye imza atmayız” diyenlerin iktidarla birlikte aynı vahim yanlışa, şaşırtıcı bir uyum içerisinde el kaldırışlarına şahit olduk.

İsveç meselesinde bu tavrı ortaya koyanlar tıpkı Rahip Bronson rezaletinde ve Kaşıkçı davasında olduğu gibi bir kıskaç siyasetini, yine milletimize dayatmış oldular. Terörle mücadele tezkeresini, sakıncalı bulup, “hayır” diyenler de teröre alan açanları, NATO’da müttefikimiz yapmakta en küçük sakınca görmediler.

TÜİK'e tepki: Bari Sadık Abi’ye göre yapsaydınız

Neymiş? Vatandaş, açıklanan enflasyonun 2 katını “hissediyormuş”… Yani TÜİK’in, yüzde 64,7 olarak açıkladığı 2023 yılı tüketici enflasyonu, yine TÜİK’in yaptığı hesaplamalara göre; vatandaşlarımızca yüzde 129,4 olarak “hissediliyormuş”… Güler misin, ağlar mısın? İstatistik kurumu değil; Meteoroloji enstitüsü mübarek…

Yahu insana sormazlar mı: Madem, milletin hissettiği enflasyonu açıklamıyorsun; o zaman kimin enflasyonunu açıklıyorsun? Madem verilerini, milletin alışkanlıklarına göre belirlemiyorsun o zaman, kimin alışkanlıklarına göre belirliyorsun? Madem, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin resmî bir kurumu olarak hesabını Türk milletine göre yapmıyorsun; o zaman kime göre yapıyorsun? Bari Sadık Abi’ye göre yapsaydınız.

Tam 3 yıldır “Emekli maaşlarını, asgari ücretle eşitleyin” çağrısını yapıyoruz. Ama bu 3 yılın sonunda bırakın, iktidar tarafından bir adım atılmasını; emeklilerimiz için her geçen gün daha da kötüleşen bir tabloyla karşı karşıyayız.

Geçtiğimiz hafta Sayın Erdoğan ne demişti? “2024 yılı, emeklilerin yılı olacak” Belli ki kendisi artık milletten tamamen koptuğu için herkesin çevresindekiler gibi, sefa sürdüğünü zannediyor. Ama gerçekler, hiç de öyle olmadığı için ben de şimdi buradan kendisini acilen hamaseti bırakıp, gerçekliğe dönerek emeklinin gündemine odaklanmaya davet ediyorum!

Onun yerine tarımda, sanayide, kalkınmada, İYİ Belediyecilik modeli konuşulacak. Eğitimde, sağlıkta, İYİ Belediyecilik modeli konuşulacak. Şehircilikte, ulaşımda, İYİ Belediyecilik modeli konuşulacak. Teknolojik dönüşümde, engelsiz erişimde, İYİ Belediyecilik modeli konuşulacak. İYİ Belediyecilik’le birlikte milletimizin sonuna kadar hak ettiği mutlu, huzurlu ve yaşanabilir şehirler konuşulacak! Hazır olun 1 Nisan’dan sonra artık İYİ Parti iktidarının ayak sesleri konuşulacak!"

Buğra Kavuncu kimdir?

Buğra Kavuncu, 1973 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Siyasetçi ve iş insanıdır. Şuan İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı olarak görev yapmaktadır.

Tam ismiyle Satuk Buğra Kavuncu, Edmenton İlkokulunda başladığı eğitim hayatına Ankara Çizmeci İlkokulu ve Ankara Atatürk Lisesini tamamlayarak devam etti.

1997 yılında Ankara Üniversitesi Tarım Ekonomisi Bölümünden mezun olurken, profesyonel kariyerine büyük potansiyel gördüğü Kazakistan Almatı'da yapı kimyasalları alanında başladı.

Satış, pazarlama ve yatırım konularında kazandığı bilgi ve deneyimi sayesinde kısa süre içerisinde başarıya ulaştı. 1997 yılında USTA LLP'yi kuran isim, yapı kimyasallarına yaptığı yatırımlarla şirketinin Orta Asya'daki büyümesinde önemli bir rol oynadı.

2008 yılında şirketini başarılı bir şekilde sattıktan sonra, kurumsal dünyada BASF Yapı Kimyasalları Central Asia LLP'nin Genel Müdürü ve ardından 2010 yılına kadar BASF Orta Asya'nın Genel Müdürü olarak önemli görevler üstlendi. Orta Asya'da bulunduğu süre boyunca Rusça, İngilizce ve Kazakça dillerinde akıcı hâle geldi.

Buğra Kavuncu hangi görevlerde bulundu?

2010 yılında BASF Yapı Kimyasalları'nda BDT Ülkeleri Pazar Direktörü olarak İsviçre'ye, 2012-2016 yılları arasında ise BDT Ülkeleri & Türkiye Pazar Direktörü olarak Türkiye'ye yerleşen isim, Ocak 2016'dan 30 Mart 2018'e kadar BASF Türk Kimya'da CEO ünvanıyla yürüttüğü kariyerine devam etti.

Buradaki kurumsal kariyerinin ardından 5 Nisan 2018 tarihinde İYİ Parti'deki siyasi hayatına başladı. Orhan Kavuncu'nun oğlu, Enver Altaylı'nın yeğenidir.

2018 yılında İyi Parti Genel Kurulu Üyeliğine seçilen Buğra Kavuncu, İstanbul İl Başkanlığı ve Parti Sözcüsü görevlerini üstlendi. 2022'de İyi Parti'deki İstanbul İl Başkanlığı görevinden ayrılan isim, 2023'te Seçim Kampanyasından Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı olarak göreve getirildi.

Buğra Kavuncu, 31 Mart 2024 Türkiye Yerel Seçimlerinde İYİ Parti İstanbul Belediye Başkan adayı olarak görev alacak.