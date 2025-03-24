Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir ve 2 kişi için yakalama kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yürütülen "terör" soruşturması kapsamında, firari şüpheliler Ebru Özdemir, Azad Barış ve Hunav Altun hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın da aralarında bulunduğu 7 şüpheli hakkında "PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek" suçundan başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında İstanbul Sulh Ceza Hakimliği, firari şüpheliler Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir, Azad Barış ve Hunav Altun hakkında yakalama kararı çıkardı.

Ne olmuştu?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne sabah saatlerinde büyük bir operasyon düzenlenirken, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ile birlikte Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir de 'CHP'de para sayma görüntüleri ve 'Kent uzlaşısı' soruşturmaları kapsamında gözaltına alınmıştı.

İmamoğlu'na da sorulmuştu

İmamoğlu ise ifadesinde Azad Barış'la ilgili şunları söylemişti:

"Azad Barış'la tanıştığım yaklaşık 7 yıl içerisinde sohbet ya da toplantıların hemen hemen tamamında DEM Partili bir kısım milletvekillerinin de olduğu buluşmalar yaptım. Azad Bey, bu toplantıların tümünde tam eğitimini bilmemekle beraber sosyolog, siyaset bilimci ve toplumsal siyasi araştırmalar yapan bir kurumu üzerinden değerlendirmeler yapmak ve siyasi açılımlarını paylaşmak adına DEM Partili milletvekilleriyle bir araya gelerek bizim de masamızda bulunan bazı arkadaşlarımızla birlikte siyasi değerlendirmelerini dinlediğimiz, muhtelif toplantılar yaptığımız şahıstır"

Ebru Özdemir kimdir?

Galatasaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası İlişkiler bölümünde yüksek lisans eğitimini tamamlayan Ayşe Demir, lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünde "Küresel Göç Politikaları" konulu bitirme teziyle tamamlamıştır. Lise eğitimini ise İstanbul Alman Lisesi'nde tamamlamıştır.

Profesyonel kariyerine TRT Türk Dış Haberler departmanında stajyer olarak başlayan Demir, ilerleyen yıllarda özel sektörde farklı şirketlerde proje yöneticiliği, danışmanlık ve koordinatörlük görevlerinde bulunmuştur. 2019 yılından itibaren, araştırma ve danışmanlık sektöründe Strateji ve Proje Geliştirme Direktörü olarak görev almakta, ulusal ve uluslararası kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör temsilcileri ile iş birlikleri geliştirmekte ve kapsamlı araştırma projeleri yürütmektedir.

2022 yılında, sivil toplum alanında yürüttüğü çalışmalar kapsamında, Avrupa Konseyi destekli bir programda Proje Yöneticisi olarak görev almış; insan hakları, demokratikleşme ve toplumsal kapsayıcılık temalarında projeler geliştirmiştir.

Ayşe Demir, yıllardır çeşitli sivil toplum kuruluşlarında gönüllü ve yönetim kurulu üyesi olarak aktif roller üstlenmektedir. Çalışmalarında özellikle insan hakları, toplumsal cinsiyet eşitliği, gençlik politikaları ve sürdürülebilir kalkınma alanlarına odaklanmaktadır. İleri düzeyde Almanca ve İngilizce bilmektedir.

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