Şişli'deki kent lokantalarının açılacağı tarih belli oldu
Şişli Belediyesi, malzeme tedarik sorunu nedeniyle 19 Mart'tan bu yana kapalı olan kent lokantalarının 7 Nisan Pazartesi günü yeniden hizmet vermeye başlayacağını duyurdu.
Şişli Belediyesi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, kent lokantalarının, kullanılan malzemelerin zamanında tedarik edilememesi gerekçesiyle 19 Mart'tan bu yana kapalı olduğu belirtildi.
İlçedeki 2 kent lokantası ile 1 gezici lokantanın yeniden açılması için gerekli malzeme ve personel planlamasının tamamlandığı kaydedilen açıklamada, "Lokantalarımız, 7 Nisan 2025 Pazartesi gününden itibaren vatandaşlarımıza hizmet vermeye yeniden başlayacak. Şişlimizin hak ettiği hizmete hakkıyla ulaşmasını sağlayabilmek için çalışıyoruz." ifadelerine yer verildi.