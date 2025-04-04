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Şişli'deki kent lokantalarının açılacağı tarih belli oldu

Şişli Belediyesi, malzeme tedarik sorunu nedeniyle 19 Mart'tan bu yana kapalı olan kent lokantalarının 7 Nisan Pazartesi günü yeniden hizmet vermeye başlayacağını duyurdu.

Haber Merkezi
AA
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Şişli'deki kent lokantalarının açılacağı tarih belli oldu
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Şişli Belediyesi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, kent lokantalarının, kullanılan malzemelerin zamanında tedarik edilememesi gerekçesiyle 19 Mart'tan bu yana kapalı olduğu belirtildi.

İlçedeki 2 kent lokantası ile 1 gezici lokantanın yeniden açılması için gerekli malzeme ve personel planlamasının tamamlandığı kaydedilen açıklamada, "Lokantalarımız, 7 Nisan 2025 Pazartesi gününden itibaren vatandaşlarımıza hizmet vermeye yeniden başlayacak. Şişlimizin hak ettiği hizmete hakkıyla ulaşmasını sağlayabilmek için çalışıyoruz." ifadelerine yer verildi.

 

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