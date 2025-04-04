  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. EGM'den çıplak arama ve cinsel taciz iddialarına yanıt
Takip Et

EGM'den çıplak arama ve cinsel taciz iddialarına yanıt

Emniyet Genel Müdürlüğü, gözaltındaki kadınların çıplak arandığı ve cinsel tacize uğradığı yönündeki iddiaların asılsız olduğunu belir

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
EGM'den çıplak arama ve cinsel taciz iddialarına yanıt
Takip Et

 Emniyet Genel Müdürlüğü'nden (EGM) yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarından "gözaltındaki kadınların çıplak arandığı ve cinsel tacize uğradığı" şeklinde paylaşımlar yapıldığı belirtildi.

Söz konusu iddiaların asılsız ve teşkilatı yıpratmaya yönelik iftiralardan ibaret olduğu bildirilen açıklamada "Gözaltına alınan şahısların aranması, yakalama, gözaltına alma ve ifade alma yönetmeliği ile adli ve önleme arama yönetmeliğine göre yapılmaktadır. Teşkilatımız, tüm bu iş ve işlemleri, yukarıda belirtilen yönetmeliklerin çizdiği çerçevede büyük bir hassasiyetle ve titizlikle yerine getirmektedir. Bu iftiraları atanlar ve yayanlarla ilgili suç duyurusunda bulunulmuştur." denildi. 

CHP kurultayında divan başkanlığına önerilecek isim belli olduCHP kurultayında divan başkanlığına önerilecek isim belli olduGündem

 

Liste değişti: İlk 3 sıra görenleri şaşırttı! İşte geçen ay en çok satan sıfır elektrikli araçlar...Liste değişti: İlk 3 sıra görenleri şaşırttı! İşte geçen ay en çok satan sıfır elektrikli araçlar...Otomotiv

 

Gündem
CHP kurultayında divan başkanlığına önerilecek isim belli oldu
CHP kurultayında divan başkanlığına önerilecek isim belli oldu
Naci Görür "Bu fay kırıldı, kırılacak! Deprem eli kulağında" diyerek uyardı: Bunu kesin söylüyorum!
Naci Görür "Bu fay kırıldı, kırılacak, eli kulağında" diyerek uyardı
Mahir Polat'ın tahliyesi için itiraz dilekçesi verildi
Mahir Polat'ın tahliyesi için itiraz dilekçesi verildi
Devlet Bahçeli, genel merkezde çalışmalarına başladı
Devlet Bahçeli, genel merkezde çalışmalarına başladı
Özgür Özel'e rakip oldu! CHP'li Belediye Başkanı Ümit Uysal adaylığını açıkladı
Özgür Özel'e rakip oldu! CHP'li Belediye Başkanı Ümit Uysal adaylığını açıkladı
Müsavat Dervişoğlu, İmamoğlu ailesini ziyaret etti
Müsavat Dervişoğlu, İmamoğlu ailesini ziyaret etti