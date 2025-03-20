Sivas'ın Suşehri ilçesinde iki yolcu otobüsü çarpıştı: Yaralılar var!

Bugün sabah saatlerinde Sivas'ın Suşehri ilçesinde iki yolcu otobüsü çarpıştı. D-100 kara yolunda, S.D.'nin kullandığı Tokat Seyahat firmasına ait 60 BD 910 plakalı Mercedes marka otobüs ile İ.K.'nın kullandığı Doğu Kars firmasına ait 44 PU 999 plakalı Mercedes marka otobüs, Suşehri ilçe sınırlarında çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada sürücülerden S.D. ile 44 PU 999 plakalı otobüste bulunan yolcular A.A., H.Y., T.A., E.A. ve A.A. yaralandı.

Yaralılar çevre hastanelere kaldırıldı

Yaralılar, ambulanslarla Suşehri Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Öte yandan, kazaya karışan otobüsün bariyere saplanmasıyla sürücünin ölümden döndüğü öğrenildi.