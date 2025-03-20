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Özgür Özel, bu akşamı da Saraçhane'de geçirecek: Halka seslenecek

Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının ardından geceyi İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Saraçhane’deki merkezinde geçirdi. Özel, bu akşam saat 20:30'da yeniden halka hitap edecek.

Haber Merkezi
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Özgür Özel, bu akşamı da Saraçhane'de geçirecek: Halka seslenecek
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Dün sabah düzenlenen operasyon kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı. Hakkında iki ayrı soruşturma yürütüldüğü belirtilen İmamoğlu'nun İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri sürerken, CHP Genel Başkanı Özgür Özel de Saraçhane’ye giderek gelişmeleri yerinde takip etti.

"Türkiye'nin gelecek cumhurbaşkanına sahip çıkmaya davet ediyorum"

Saat 20:30'da belediye binası önünden halka seslenen Özel, "Buradan Ekrem Başkan'ın selamıyla ve Cumhuriyet Halk Partisi olarak, tüm siyasi görüşten ama bu diktatörlükten bu tek adam rejiminden bıkan, yoksulluktan işsizlikten açlıktan bıkan milyonları pazar sabahı kalkmaya, sokaklara dökülmeye, Cumhuriyet Halk Partilileri bir sandıkta cumhurbaşkanı adayını belirlemeye, olmayanları diğer sandıkta dayanışmalarını göstermeye, Türkiye'nin gelecek cumhurbaşkanına sahip çıkmaya davet ediyorum. Kalkın ve bu ülkeyi kurtarın. Ekrem gelecek dertler bitecek. 86 milyonu ses yükseltmeye, mücadeleye, ayağa kalkmaya davet ediyorum. Kalkın ve bu ülkeyi kurtarın, 23 Mart'ta sandık gelecek Ekrem gelecek dertler bitecek" dedi.

Yeniden vatandaşlara hitap edecek

Gün boyunca Saraçhane’de kalan Özel, CHP yöneticileri, İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, belediye başkanları ve milletvekilleriyle birlikte geceyi İBB binasında geçirdi. CHP’liler, gözaltına alınan isimlere destek vermek amacıyla binada sabaha kadar nöbet tuttu. Özel’in bu akşam saat 20.30’da Saraçhane önünde yeniden vatandaşlara hitap edeceği açıklandı.

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