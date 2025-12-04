  1. Ekonomim
Sivas'ta maden ocağındaki göçük: Kayıp müdür 18 gündür bulunamadı

Sivas'ta 17 Kasım'da toprak yığınının kayması sonucu maden ocağında yaşanan göçük altında kalan şantiye müdürü Sabri Yıldırım'ı arama çalışmaları sürüyor.

Sivas'ın Divriği ilçesinde demir madeni ocağında göçük altında kalan şantiye müdürünü arama çalışmaları 18 gündür devam ediyor.

Çaltı köyünde 17 Kasım'da maden ocağında heyelan riskini azaltma çalışmalarını sahada denetlerken ayağı kayarak heyelanlı bölgeye düşen ve toprak yığınının kayması sonucu göçük altında kalan 66 yaşındaki şantiye müdürü Sabri Yıldırım'ı arama çalışmaları sürüyor.

Madende 5 farklı noktada devam eden arama çalışmalarına, Sivas ve Erzincan'dan AFAD ekipleri, Sivas İl Jandarma Komutanlığı ve UMKE'den 8 araç, 39 personel ve kadavra arama köpeği katılıyor.

Zaman zaman toprak kaymalarının yaşandığı bölgede, çalışmalar titizlikle yürütülüyor.

