Siyasi partiler arası bayramlaşma programları belli oldu

Siyasi partiler arasındaki geleneksel bayramlaşma etkinliği bu yıl da bayramın ikinci günü gerçekleştirilecek.

AK Parti'nin kabul heyetinde, Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur başkanlığında MKYK Üyesi Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkan Yardımcısı Reşide Yüksel, Genel Merkez Kadın Kolları MYK Üyesi Ayten Aydın, Genel Merkez Gençlik Kolları MYK Üyesi Taha Kara bulunacak.

AK Parti'nin birinci ziyaret heyetinde MKYK Üyesi Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkan Yardımcısı Hasan Sert, Genel Merkez Kadın Kolları MKYK Üyesi Sena Aktürk ve Genel Merkez Gençlik Kolları MKYK Üyesi Derya Çıraklı, ikinci ziyaret heyetinde ise Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız, Genel Merkez Kadın Kolları MKYK Üyesi Derya Öztekin ve Genel Merkez Gençlik Kolları MKYK Üyesi Salih Aydın yer alacak.

AK Parti'de ilk bayramlaşma saat 09.30'da CHP'yi ziyaret ve kabulle başlayacak, MHP, HÜDA PAR, Yeniden Refah Partisi, BBP, DSP, İYİ Parti ve Vatan Partisi ile devam edecek.

AK Parti, birinci ziyaret heyeti saat 09.30'da CHP'yi ziyaret edecek daha sonra HÜDA PAR, BBP, İYİ Parti ziyaret edilecek. İkinci ziyaret heyeti ise 09.50'de MHP, ardından Yeniden Refah Partisi, DSP ve Vatan Partisine ziyaret gerçekleştirecek.

CHP'de bayramlaşma

CHP'nin kabul heyeti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel, Kadın Kolları MYK Üyesi Ciğdem Gegeoğlu, Gençlik Kolları Genel Saymanı Yusuf Baştuğ, ziyaret heyeti ise Genel Başkan Yardımcısı ve Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Kadın Kolları MYK Üyesi Azize Çeroğlu ve Gençlik Kolları MYK Üyesi Eda Albayrak'tan oluşacak.

CHP heyeti, AK Parti, MHP, DEM Parti, İYİ Parti, DSP, BBP, Vatan Partisi, Demokrat Parti, Zafer Partisi, Memleket Partisi, DEVA Partisi ve diğer partilerle bayramlaşacak.

MHP, İYİ Parti ve BBP

MHP kabul heyetinde Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya başkanlığında MYK üyeleri Esma Özdaşlı ve Fatih Çetinkaya, ziyaret heyetinde ise Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, MYK üyeleri Özgür Bayraktar ile Emine Güven Öztürk olacak.

MHP, AK Parti, CHP, DSP ve Yeniden Refah Partisi ile bayramlaşacak.

İYİ Parti heyeti, AK Parti, CHP, Saadet Partisi, Demokrat Parti, Milli Yol Partisi, BBP, Zafer Partisi, Gelecek Partisi, Anavatan Partisi, Yeniden Refah Partisi, BTP, Memleket Partisi ve DEVA Partisi'ni ziyaret edecek.

Saadet Partisinin kabul heyeti Genel Başkan yardımcıları Fatih Aydın, Alev Sezen, Kadın Gençlik Kolları Başkanı Merve Tekin Çolak ile STK ve Halkla İlişkiler Başkan Yardımcısı Nurican Kutoğlu yer alacak.

Saadet Partisinin birinci ziyaret heyetinde Genel Başkan Yardımcısı Cafer Güneş, GİK Üyesi İbrahim Önal, Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Hüseyin Gazi Çolak, ikinci ziyaret heyetinde ise Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Sunar, GİK Üyesi Hamdi Sürücü ve Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Ahmet Furkan Kılıçoğlu bulunacak.

Saadet Partisi, CHP, İYİ Parti, BBP, DEM Parti ve diğer partilerle bayramlaşacak.

BBP'nin kabul heyetinde Genel Başkan Yardımcısı Tevfik Eren, MKYK Üyesi Muhammed Sadık Yılmaz, Genel Merkez Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Emel Aydoğan, ziyaret heyetinde Genel Başkan yardımcıları Mehmet Zahid Ayan, Ahmet Emin Serin ve MKYK Üyesi Dilek Keskin yer alacak.

BBP de AK Parti, CHP, Saadet Partisi, Memleket Partisi, DSP, İYİ Parti, DEVA Partisi ve Yeniden Refah Partisi ile bayramlaşacak.