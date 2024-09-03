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Dilruba Kayserilioğlu’na 7,5 ay hapis cezası

Sokak röportajındaki ifadeleri nedeniyle tutuklanarak 18 gün sonra tahliye edilen Dilruba Kayserilioğlu, bugün hâkim karşısına çıktı. Kayserilioğlu'na 7,5 ay hapis cezası verildi.

Haber Merkezi
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Dilruba Kayserilioğlu’na 7,5 ay hapis cezası
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Sokak röportajında kullandığı ifadeler nedeniyle tutuklanan ve 18 gün sonra tahliye edilen Dilruba Kayserilioğlu, hâkim karşısına çıktı. Kayserilioğlu’na 7,5 ay hapis cezası verildi.

“Halkı aşağılama” suçundan ceza alan Dilruba Kayserilioğlu, “kin ve düşmanlığa sevkten” beraat etti. Hükmün açıklanması sonraya bırakılırken, Kayserilioğlu cezaevine girmeyecek.

İddianamede “özür dilediğini açıkladığı görülmüştür'' denildi

Hazırlanan iddianamede, ''Şüphelinin İzmir Sulh Ceza Hakimliğinde alınan sorgu beyanında; soruşturmada verdiği ifadeleri aynen tekrar ettiği, herhangi bir şahsi grubu hedef almadığı, eleştiri ifade özgürlüğü kapsamında sorulan soruya cevap verdiğini, hakaret amaçlı herhangi bir ifade de bulunmadığını, farklı bir anlam ya da anlaşılmaya sebep olduysa özür dilediğini açıkladığı görülmüştür'' denildi.

“Halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve alenen aşağılama"

Instagram'a erişim engeli getirilmesine yönelik bir sokak röportajında kullandığı ifadeler nedeniyle tutuklanarak cezaevine gönderilen Dilruba Kayserilioğlu, 18 gün tutuklu kalarak 30 Ağustos'ta tahliye edilmişti. Bugün hâkim karşısına çıkan Kayserilioğlu, kullandığı ifadeler nedeniyle, “halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve alenen aşağılama” ve “cumhurbaşkanına hakaret” suçlamalarıyla hakkında iddianame hazırlanmıştı. “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve alenen aşağılama" suçundan ise tutuklanmıştı.

CHP tepki göstermişti

Tutukluluğu kamuoyunda gündem olan Dilruba’yı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel de tutuklu bulunduğu Aliağa Şakran Cezaevi’nde ziyaret etmişti. “Dilruba'nın tutukluğu baştan sona hukuksuzluktur. Bir kere düşüncesi ne kadar şok edici olacak olursa olsun herkesin şiddete başvurmamak, şiddeti çağırmamak kaydıyla her türlü düşünceyi açıklama hakkı vardır. Bu da anayasal bir haktır. Siz bu anayasal hakkı tartışmaya açıyorsanız, despotsunuz demektir” ifadelerini kullanmıştı. Tahliye edildikten sonra da CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 93. İzmir Enternasyonal Fuarı’nın açılışında protokolde Dilruba’ya yer vermişti.

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