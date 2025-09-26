  1. Ekonomim
Son dakika… Tutuklu Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in avukatı Hüseyin Ersöz, müvekkili için yaptıkları tahliye talebinin reddedildiğini açıkladı.

Ahmet Özer'in tahliye talebi reddedildi
Tutuklu Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in tahliye talebi reddedildi. Özer’in avukatı Hüseyin Ersöz, müvekkili için tahliye talebinde bulunduklarını ve mahkemenin talebi reddettiğini duyurdu.  

30 Ekim 2024 tarihinde "PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak" gerekçesi ile tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in avukatı, belediye başkanı için yapılan tahliye talebinin İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliği tarafından reddedildiğini açıkladı.

Özer'in avukatı mahkemenin ret kararında ciddi sorunların olduğunu, dilekçenin içeriği ile bağdaşmayan bir değerlendirme yapıldığını öne sürdü.

Özer'in avukatı Hüseyin Ersöz'ün sosyal medya hesabından konu hakkında yaptığı açıklamada tahliye talebini 21 Eylül tarihinde yaptıklarını ancak mahkemenin 'itiraz süresinin geçtiği' şeklinde bir değerlendirmede bulunduğunu ifade etti.

Bu durumu, "dilekçelerimiz okunmuyor, kopyala-yapıştır kararlar veriliyor" şeklinde algılanmasına neden olduğunu ifade eden Ersöz, dün akşam bir duruşma açıldığını ve tutukluk incelemesinin yapıldığını aktardı.

Söz konusu tahliye talebinin reddi kararının dosyada yer alan 3 bilirkişi raporundaki "Ahmet Özer’in ihaleye fesat karıştırma suçundan sorumluluğu yok" tespitine rağmen verildiğini de belirten Ersöz, "Her iki karara da itiraz edeceğiz ancak gerekçesiz, steotip ve bilirkişi raporlarıyla çelişen bu kararlara karşı etkili bir başvuru yolunun kalıp-kalmadığına dair endişemizi de bir kez daha vurgulamak gerekiyor." ifadelerini kullandı.

