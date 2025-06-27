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SON DAKİKA... Antalya'daki 2 orman yangınından biri kontrol altına alındı (Video)

Antalya'nın Alanya ve Aksu ilçelerinde sabah saatlerinde orman yangını çıktı. Antalya'nın Aksu ilçesi Kurşunlu mevkiindeki yangın kontrol altına alındı. Yangında 1 hektar ormanlık alan zarar gördü.

Haber Merkezi
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SON DAKİKA... Antalya'daki 2 orman yangınından biri kontrol altına alındı (Video)
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Sabah saatlerinde Antalya'nın Aksu ilçesine bağlı Kurşunlu mevkiinde çıkan orman yangınına 2 uçak, 1 helikopter, 6 arazöz, 1 su ikmal aracı, 2 ilk müdahale aracı ve çok sayıda yangın işçisiyle müdahale edildi.

Yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı.

Yangında 1 hektar ormanlık alan zarar gördü.

Öte yandan Alanya ilçesindeki orman yangınında etkisini kaybettiği öğrenildi.

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