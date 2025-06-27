SON DAKİKA... Antalya'daki 2 orman yangınından biri kontrol altına alındı (Video)
Antalya'nın Alanya ve Aksu ilçelerinde sabah saatlerinde orman yangını çıktı. Antalya'nın Aksu ilçesi Kurşunlu mevkiindeki yangın kontrol altına alındı. Yangında 1 hektar ormanlık alan zarar gördü.
Sabah saatlerinde Antalya'nın Aksu ilçesine bağlı Kurşunlu mevkiinde çıkan orman yangınına 2 uçak, 1 helikopter, 6 arazöz, 1 su ikmal aracı, 2 ilk müdahale aracı ve çok sayıda yangın işçisiyle müdahale edildi.
Yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı.
Yangında 1 hektar ormanlık alan zarar gördü.
Öte yandan Alanya ilçesindeki orman yangınında etkisini kaybettiği öğrenildi.