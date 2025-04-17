SON DAKİKA... Beşiktaş Belediyesi'ne operasyon: 12 gözaltı

İstanbul'da, Aziz İhsan Aktaş'ın elebaşılığını yaptığı suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Yılmaz'ın da aralarında olduğu 11 belediye görevlisi gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Aziz İhsan Aktaş'ın elebaşı olduğu öne sürülen suç örgütünün, belediye başkanları ile belediyelerin üst düzey yöneticilerine rüşvet vererek ihaleleri organize ettiği iddiasıyla yürütülen soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Yılmaz ile Beşiktaş Belediyesi Özel Kalem Müdürü Emirhan Akçadağ’ın da aralarında olduğu 12 belediye görevlisinin suç örgütünün belediyeden aldığı ihalelere fesat karıştırdığı iddia edildi. Savcılık bu iddialar üzerine bu kişiler hakkında gözaltı kararı verdi.

Polis ekipleri düzenledikleri operasyonda 11 kişiyi gözaltına aldı. Zanlıların ikametlerinde arama işlemleri sürüyor.

Bir kişinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.