SON DAKİKA... Beylikdüzü'nde 14 katlı binada patlama: Ölü ve yaralılar var (Video)

Olay, saat 08.00 sıralarında Adnan Kahveci Mahallesi, Osmanlı Caddesi üzerinde 14 katlı bir apartmanın giriş katında meydana geldi.

Patlama sonrası çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ölü ve yaralılar var

İstanbul Valiliği, patlamada 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 3 kişinin yaralandığını duyurdu.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "7 Aralık Cumartesi günü saat 07.30 sıralarında Beylikdüzü Adnan Kahveci Mahallesi Topçu Sokak'taki bir binanın bodrum katında doğalgaza bağlı olduğu tespit edilen bir patlama meydana gelmiştir. Olayda 1 kişi hayatını kaybetmiş, 3 kişi de yaralanmıştır. Yaralı şahısların hayati tehlikeleri bulunmamaktadır. Konuyla ilgili başlatılan tahkikat devam etmektedir” ifadelerine yer verildi.

Ortalık savaş alanına döndü

Patlama nedeniyle binadan kopan moloz parçaları etrafa yayıldı.

İtfaiye ve polis ekipleri binanın çevresinde güvenlik çember oluşturdu.

Patlama anı kamerada

Öte yandan patlama anı ise kameralara yansıdı.

"Deprem gibiydi, patlamanın etkisiyle bir oturup kalktık"

Bina sakinlerinden Mustafa Baş, sabah saatlerinde patlama sesiyle uyandıklarını belirterek, "Deprem gibiydi, herhalde o patlamanın etkisiyle bir oturup kalktık. 9. katta oturuyoruz, binanın hali hiç hoş değil, eşyalar dağılmış vaziyette, sanki giriş katı yok gibi ama kolon ve perdelerde de bir şey gözükmüyor." diye konuştu.

Bloklarda toplamda 84 daire olduğunu anlatan Baş, "Bomba patlamış veya 99'daki depremde o yıkılma anındaki sesler gibiydi." dedi.

Köpeğiyle binayı tahliye eden Kadir Kalemci ise büyük bir patlama sesi duyduklarını anlatarak, "Biz merdivenlerden indik, asansörler patlamıştı çünkü onlar da kullanılmıyordu. Her yer darmadumandı, bir de çok duman vardı. İki kişiydik, bir de köpek vardı. Kapılar da çok kötüydü, açamadım ilk etapta. Su saatlerinin olduğu yerler patlamıştı." şeklinde konuştu.