Son dakika... Bursa Gemlik'te 5,1 büyüklüğünde deprem: İstanbul, İzmir ve Sakarya'da da hissedildi

İstanbul, İzmir ve Bursa'da hissedilen deprem paniğe neden oldu. AFAD, merkez üssü Marmara Denizi Gemlik Körfezi olan 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. Saat 10.42'de gerçekleşen depremin derinliği 8.98 olarak açıklandı.

Kandilli Rasathanesi ise depremin merkez üssünü Bursa olarak açıkladı. Derinlik ise 5.4 kilometre olarak ölçüldü. İlk belirlemelere göre can ya da mal kaybı meydana gelmedi.

Öte yandan aynı yerde saat 10.45'te 4,5 büyüklüğünde bir deprem daha kaydedildi.

Okullar tahliye edildi

Deprem sonrasında bazı okullardaki öğrenciler tedbir amaçlı bahçeye tahliye edildi. Yalova’da da hissedilen deprem sonrasında bazı okullardaki öğrenciler tedbir amaçlı okul bahçesine çıkarıldı. Merkez Osmangazi İlçesi Haşimişcan Caddesi'ndeki eğitim kurumlarında öğrenim gören öğrenciler ise büyük panikle dışarıya çıktılar.

Yerlikaya: Ekipler sahada tarama çalışmalarına devam ediyor

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıklamasında, "Marmara Denizi Gemlik Açıklarında 5,1 büyüklüğünde meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen depremde, başta AFAD olmak üzere ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha tarama çalışmaları için bölgeye sevk edilmiştir. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.

SMS uyarısı

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Marmara Denizi Gemlik Körfezi’nde meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki deprem sonrası sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Sayan, SMS kullanmanın önemine dikkati çekerek, “Genel olarak iletişimi etkileyen olumsuzluk yok. Mobil ses trafiklerimizde normal zamana göre yüzde 300'ü geçen bir artış görüyoruz ve bu artış devam ediyor. İletişimin sağlıklı sürdürülebilmesi için bu tür yoğunluk olan dönemlerde internet tabanlı arama yapmamız ve SMS kullanmamız oldukça önemli” ifadelerine yer verdi.

Bakan Koca'dan ilk açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise yaptığı açıklamada, "Bursa, Yalova, İstanbul ve Kocaeli'deki Sağlık Afet ve Koordinasyon Merkezleri ile (SAKOM) görüşülmüş, depremin hissedildiği yerlerde merkezlere olumsuz bir çağrı gelmediği bilgisi alınmıştır" dedi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da, "İstanbul'da da hissedilen Gemlik merkezli 5.1 büyüklüğündeki depremden etkilenen tüm illerimize geçmiş olsun. İstanbul'da şu ana kadar bize ulaşan olumsuz bir durum söz konusu değil, takip ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Orhan Tatar: Daha büyük depremler olabilir

NTV canlı yayınına telefonla katılan AFAD Deprem Risk Azaltma Müdürü Prof. Dr. Orhan Tatar da olumsuz bir ihbar almadıklarını belirtti. Tarama çalışmalarının sürdüğünü kaydeden Tatar, bu büyüklükteki bir depremde yıkım beklemediklerini söyledi.

Marmara'nın etrafındaki aktif faylarda daha büyük depremler beklenebileceğini dile getiren Tatar, şöyle devam etti:

"Depremlerden sonra şu gerçeğin anlaşılması gerekiyor. Ülkemiz bir deprem bölgesi. Hasar yaratacak depremlerle karşılaşabiliriz. Ne zaman olacağını söyleyemiyoruz. Yerini saatini söylemek mümkün değil ama riskli yerleri söyleyebiliyoruz. Marmara Bölgesi başta olmak üzere yapıların bir an önce dönüşmesi gerekiyor."

Yerlikaya son durumu açıkladı: 13 artçı deprem ölçüldü

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, en büyüğü 4.5 olmak üzere farklı büyüklüklerde 13 artçı deprem ölçüldüğünü belirtti.

Bakan Yerlikaya, "İstanbul, Bursa ve diğer civar illerde; AFAD, jandarma, emniyet, UMKE ekipleri ve diğer görevlilerle yapılan saha taramaları ile birlikte 112'ye gelen ihbarların değerlendirilmesi sonucu an itibari ile olumsuz bir durum bulunmamaktadır. İstanbul Esenler'de 1, Küçükçekmece'de 1 bina çatlağı olduğuna ilişkin ihbar alınmış olup Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri ilgili adreslere sevk edilmiştir. Bursa Mudanya'da 1 evde çatlak olduğuna ilişkin ihbar alınmış olup Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri ilgili adreslere sevk edilmiştir. 2 vatandaşımız merdivenden düşmüş olup sağlıklarına ilişkin bir olumsuz durum söz konusu değildir" ifadelerini kullandı.