5,1'lik deprem İstanbul depreminin öncüsü mü? Naci Görür, Ahmet Ercan ve Okan Tüysüz'den ilk yorum

Gemlik Körfezi’nde 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Bursa ve İstanbul başta olmak üzere birçok kentte hissedildi.

NTV canlı yayınına katılan Jeolog Prof. Dr. Okan Tüysüz, Gemlik’teki sarsıntının, beklenen İstanbul depremini tetikleyip, tetiklemeyeceğine ilişkin soruyu yanıtladı.

"Çok çeşitli faylar var"

Tüysüz depremin Kuzey Anadolu Fay Hattı’nın güney kolunda meydana geldiğini söyledi. “Bu kol bizim büyük deprem beklediğimiz deprem değil. O nedenle İstanbul için şu an görülür bir tehlikeden bahsetmek mümkün görülmüyor” diyen Tüysüz, “Gemlik Körfezi içerisinde çok çeşitli faylar var. Bunlardan birinin kırılmış olabileceğini düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

Naci Görür: Biz şimdi depremi kuzey kolda bekliyoruz

Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Arkadaşlar, Bursa, Mudanya Kumyaka’nın biraz açıklarında 5,1 deprem oldu. Bu deprem belli ki çok insanı telaşlandırmış. Deprem muhtemelen Zeytinbağı Fayı'nın Gemlik Körfezi içindeki kısmında. Bu fay KAF’ın güney kolunun bir parçası" dedi. Görür ifadelerini şöyle sürdürdü:

"Güney kol yavaş hareket eden ama stres biriktiren bir fay zonu. 1999 depremlerinde tahmin ediyorum stres kaybına uğradı. Biz şimdi depremi kuzey kolda bekliyoruz. Şu an bir sıkıntı görmüyorum ama Gemlik’te önlem alınarak bu yerleşim alanı deprem dirençli hale getirilmelidir. Bu kentimizin yeri çok tehlikelidir ve doğrudan Gemlik fayının üzerindedir."

Ahmet Ercan'dan öncü deprem' açıklaması

Deprem bilimci Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan deprem hakkında sosyal medyadan açıklama yaptı. Ercan, “10,42’ de Kuzey Anadolu Kırığının güney kolu, Akyazı, İznik, Gemlik üzerinden gelip, Mudanya-Kumyaka’da 5,4 km odak derinliğinden M5,1’lik deprem oluşturdu. Güney kolun İmralı yakında oluşturması beklenen deprem M6,4’dür.Bu deprem öncüdür. Ancak kuzey kolla, İstanbul ile ilişkisizdir” dedi.